هل بدأت الولايات المتحدة بتدمير هيمنة الدولار بنفسها وإعلان إفلاسها؟

طرح المراقب الإسباني رفائيل بوتش التساؤل المذكور أعلاه في مقال له لصحيفة "بوبليكو" الإسبانية.

وقال المراقب في مقال له تعليقا على تجميد الولايات المتحدة وحلفائها للاحتياطيات الروسية، إن "الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى العالم بأسره بأنه يجب تأمين الأصول. ومن خلال اتخاذ مثل هذه الإجراءات تقول أمريكا إنها تستطيع مصادرة أصول أي بلد إن لم تعجب واشنطن سياساتها أو بسبب تجارته مع الخصوم أو بسبب توزيعه المداخيل بين السكان بشكل جيد للغاية، ما يوجه الضربة إلى الشركات الدولية الكبرى أو لكونه يريد أن يكون مستقلا أكثر عن الأجهزة التي تشرف عليها الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا".

وأشار المقال إلى أن "مثل هذه التصرفات ستدفع بالروس والصينيين وغيرهم من الأعضاء في "بريكس" والدول الأخرى ليبحثوا عن آليات وعملات أكثر أمانا. وهذا ليس على المدى البعيد، بل إنها العملية التي قد بدأت".

وأعاد الصحفي إلى الأذهان أن أي دولة من دول "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، كما لم تدعم العقوبات تركيا التي تعتبر عضوا في الناتو، ودول الخليج وآسيا الغربية وآسيا الوسطى.

وأضاف المقال أن السعودية تجري مفاوضات مع الصين حول بيع النفط مقابل اليوان.

وتساءل الصحفي: "هل سيؤدي التخلص من الدولار في تجارة النفط إلى إفلاس الولايات المتحدة؟".

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