كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول زيادة شعبية أردوغان في زمن الحروب.

وجاء في المقال: نشرت Optimar نتائج استبيان للرأي، في صحيفة حريت اليومية. طُلب من المستطلعة آراؤهم الإجابة عن سؤال عمن يرغبون رؤيته رئيسا "في حال نشوب حرب". فاختار 34.7٪ من المستطلعين أردوغان. فيما اختار 23.8٪ من المستطلعين زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو.

وأشارت صحيفة حريت إلى أن بعض مؤيدي الزعيم المعارض مستعدون للتخلي عنه. فقد أظهر استطلاع Optimar، الذي أجري هذا الشهر، أيضا، أن حوالي 34.9٪ من الأتراك يرون أن أردوغان دون سواه يمكنه "إنقاذ البلاد" إذا انجرت إلى صراع مسلح واسع النطاق، في حين حظي رئيس حزب الشعب الجمهوري فقط بنسبة 24.5 في المائة.

في الوقت نفسه، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن موضوع الأحداث في أوكرانيا يحتل الآن المركز الثالث فقط من حيث الأهمية بالنسبة للجمهور التركي. بينما يأتي ارتفاع الأسعار والتضخم في المقام الأول.

وقد أظهرت دراسة أجرتها MetroPoll مؤخرا أن معدل تأييد أردوغان زاد على خلفية الأزمة الأوكرانية. فوفقا لنتائج الدراسة، القرارات التي يتخذها رئيس الدولة الحالي في منصبه تنال الآن رضى 43.3٪ من السكان الأتراك.

يشار إلى أن المعارضة التركية شكلت من حوالي شهر ائتلافا ضم ستة أحزاب. وقد حاولت صياغة برنامج مشترك، وفيه إشارة إلى شركاء تركيا الدوليين: يحتوي البرنامج على بند حول الحاجة إلى تعزيز علاقات الجمهورية مع الاتحاد الأوروبي وضمان تنفيذ أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بالنسبة للمعارضة، وفقا للمراقبين، سيكون من المهم الإجابة عن سؤالين أساسيين: ما إذا كان بإمكانها التغلب على عدم تجانسها الداخلي وكيف ستكون قادرة على جذب الناخبين المحافظين، الذين يعتمد عليهم حزب العدالة والتنمية منذ فترة طويلة.

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