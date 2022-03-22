المنتصر مؤقتا في الصراع الأوكراني بات معلوما

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الفوائد التي تجنيها تركيا من الصراع الدائر في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أن يتوقع محلل كيف ستتطور الأزمة في أوكرانيا وحول أوكرانيا كأنه يحفر "قبرا مهنيا" لنفسه. الوضع متغير للغاية. ومع ذلك، فإن هناك من يخرج اليوم من الصراع الأوكراني فائزا. وهي الدول التي اتخذت، من جهة، قرارا بالبقاء فوق الصراع، ومن ناحية أخرى، لديها موارد كافية وهامش أمان للبقاء في هذا الموقف، على الرغم من الضغط الخارجي الشديد. ولعل أبرز مثال على هذه الدول تركيا.

تركيا وروسيا دولتان ليس من الشائع المقارنة بينهما. لدينا ثقافات مختلفة للغاية وتقاليد شديدة الاختلاف. ومع ذلك، هما دولتان أوراسيتان قويتان، شعورهما بالعزة القومية مجروح بالقدر نفسه. وهنا تكمن المفارقة: المحاولة الحالية الحاسمة من قبل روسيا لاستعادة مكانتها الاستراتيجية المسحوقة توفر فرصة مماثلة لتركيا.

ولكن مع اختلاف بسيط واحد. من أجل المرحلة الحالية المتمثلة في "النهوض من وضعية الركوع"، كان على موسكو (وسوف يكون عليها) تقديم تضحيات هائلة. لكن أنقرة لا تحتاج للتضحية بأي شيء. إنها تحتاج فقط إلى الانتظار بصبر، والابتسام للجميع، وقول كلمات حكيمة للجميع، والمناورة برشاقة بين بقية مراكز القوة في العالم، واللعب على تناقضاتهم.

من خلال إظهار الود الذي هو مهم للغاية بالنسبة لروسيا الآن، يعتزم أردوغان التوغل في شؤوننا بعمق، ليصبح "شريكا لا غنى عنه" لموسكو. يتوقف كل شيء على مدى نجاح روسيا في تنفيذ استراتيجيتها الجيوسياسية الحالية. إذا حققت نجاحا كبيرا أو معتدلا على الأقل، فسوف تحتفظ تركيا بخطها السياسي المتوازن. لكن أردوغان نفسه، كما أظن، يرغب في سيناريو مختلف، سيناريو يمكن أن يقول فيه "ويل المهزوم!" والبدء في إملاء شروطه القاهرة علينا.

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