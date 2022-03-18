يحاولون إثارة الخلاف بين البيت الأبيض وإسرائيل

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الغرض من كشف استعداد بايدن لرفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاء في المقال: قالت مصادر لـ Axios إن إدارة الرئيس جوزيف بايدن تفكر برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية. وهذا أحد مطالب طهران الرئيسية، والتي قد يتوقف مصير "الاتفاق النووي" الجديد، بحسب مسؤولين غربيين، على تنفيذها.

في المقابل، تريد إدارة بايدن مطالبة السلطات الإيرانية بالتزام علني بوقف التصعيد في الشرق الأوسط، وتتهم طهران بدعم الجماعات الشيعية المعادية لإسرائيل.

إسرائيل مندهشة من استعداد البيت الأبيض لتقديم مثل هذه التنازلات لإيران. وكما اتضح، أخبر نائب الرئيس الأمريكي السابق مايكل بنس، الذي زار الدولة اليهودية الأسبوع الماضي سلطات إسرائيل باستعداد بايدن لرفع الحرس الثوري الإيراني من القوائم السوداء.

يبدو أن سبب حاجة نائب الرئيس السابق للتدخل في علاقات واشنطن مع حليفتها واضح. يشاع أن بنس يستعد لتحدي ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للعام 2024. وقد وعد خلال زيارته لإسرائيل بأن حزبه سيعمل على فسخ أي اتفاق بين الوسطاء الدوليين وإيران، إذا تم إبرامه. ويربط بعض المحللين رحلة بنس إلى الشرق الأوسط بمحاولة إيجاد مانحين لحملته الانتخابية.

وقد قوبلت المبادرة بخصوص الحرس الثوري الإيراني بانتقادات من كل من الجمهوريين والديمقراطيين. وهذا يترك السؤال مفتوحا حول انعكاس تخفيف الموقف من أجهزة القوة الإيرانية على وضع بايدن.

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