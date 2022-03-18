روسيا تكفيها مساعدة الصين لتجنب الدخول في أزمة

تحت العنوان أعلاه، كتبت يكاتيرينا كوبيتس، في "إكسبرت رو"، حول قدرة الصين على تجنيب روسيا الدخول في أزمة بفعل العقوبات الغربية.

وجاء في المقال: في الوقت الحالي، تناقش دوائر الأعمال الروسية بنشاط حجم دور الصين في تعويض روسيا عن العقوبات بتوريد البضائع الغربية إليها. لكن السؤال الذي لا يقل أهمية هو ما إذا كانت روسيا تستطيع إعادة توجيه إمدادات الطاقة من أوروبا إلى آسيا، إذا انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة وتخلى تماما عن الهيدروكربونات الروسية.

وفقا لكبير الباحثين في مركز الدراسات الأوروبية الآسيوية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، إيفان زوينكو، تحتل الإمدادات والمشاريع الروسية مكانا كبيرا في قطاع الطاقة في الصين. وكان التعاون الروسي الصيني في السنوات الأخيرة مثمرا للغاية.

تتزايد المنافسة على موارد الطاقة غير الروسية، وعلى هذه الخلفية، فإن فقدان أمريكا وروسيا، بالنسبة للصين، التي تخلت جزئيا عن الإمدادات الأمريكية، سيشكل كارثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الغاز الروسي بالنسبة للصين هو الأفضل مقارنة بالموردين الآخرين".

هناك جانب آخر للقضية. فبين بيانات الخبراء، تلاحظ فكرة أن الصين ستدعم بنشاط تحويل ثمن موارد الطاقة الروسية باليوان بشكل متزايد. ويمكن إدراج هذا الشرط في المفاوضات خلال الإبرام النهائي للاتفاق على "قوة سيبيريا- 2". وبالتالي، وفقا لمدير مركز الدراسات الدولية الشاملة بالمدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، فإن إعادة توجيه صادرات الخام الروسية إلى الصين مع تحويلها إلى اليوان سيعطي بكين "ليس فقط مزايا سياسية واستراتيجية عديدة، إنما ومكسبا اقتصاديا ضخما".

وقال: "الصين، بالطبع، ستساعدنا، ولكن بحيث لا تضر بنفسها. إنما بالنسبة لروسيا، هذه المساعدة كافية تماما لعدم الدخول في أزمة خطيرة".

ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر توقعا هو أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية لم تكتف "بجعل موسكو وبكين تتعانقان"، بل بدأت دول أخرى في التعبير عن اهتمامها بالتحول إلى اليوان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

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