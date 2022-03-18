البنتاغون  ينوي حرمان مصر من الطيران الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول خطة أمريكية لتزويد مصر بالمقاتلات.

وجاء في المقال: قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن إدارة الرئيس جوزيف بايدن تتوقع إنهاء الجدل حول تزويد مصر بطائرات عسكرية. وأوضح هذا القائد العسكري أن القاهرة يمكن أن تتلقى مقاتلات من الجيل الرابع من طراز F-15.

إنما، يرجح أن تواجه المبادرة مقاومة في الكونغرس. فلا يزال الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعرض لانتقادات حول انتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك فلا تستطيع الولايات المتحدة إلا أن تلبي احتياجات حليفتها الإفريقية، وإلا فإن مصر ستميل إلى روسيا.

على الرغم من حقيقة أن واشنطن هي أكبر مورد للأسلحة، فإن القاهرة، وفقا لبيانات محدثة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تستورد الكثير من المعدات العسكرية من روسيا (41٪ بحسب المعهد السويدي).

وفي الصدد، تقول الباحثة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن(MEI)، ميريت مبروك: "تتمتع مصر بعلاقات واسعة ومعقدة إلى حد ما مع كل من روسيا والغرب. وسيكون من غير المفيد لها أن تنحاز إلى هذا الطرف أو ذاك".

ووفقا لمحللين تستشهد بهم مجلة "المصلحة الوطنية"، فإن مصر، مع برنامجها الطموح لتحديث اقتصادها وجيشها، لا تستطيع التضحية بمصالحها، فتنضم بشكل قطعي إلى مجال النفوذ الأمريكي أو الروسي. بل سوف تعمل القاهرة على الاستفادة من التفاعل مع كلا المعسكرين.

وقال مدير البرامج في مجموعة الأزمات الدولية بواشنطن، مايكل حنا، إن المصريين يحبون استعراض مثل هذا النهج المتنوع في السياسة، "والولايات المتحدة مستعدة لتحمله.. إنها ليست علاقة سهلة. وقد تطلب الأمر الكثير من العمل لإيصالها إلى ما هي عليه الآن".

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