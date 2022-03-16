في اللعبة الأوكرانية تراهن الصين على روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري تافروفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول رفض بكين الانضمام إلى جبهة العقوبات ضد روسيا.

وجاء في مقال تافروفسكي، رئيس مجلس الخبراء التابع اللجنة الروسية الصينية للصداقة والسلام والتنمية:

لن يكون من المبالغة القول إن ما يجري هذه الأيام يختبر تماسك النظام العالمي بأسره وآلياته الرئيسية. بعض النتائج باتت مرئية عمليا، وسوف يظهر البعض الآخر في المستقبل المنظور.

على وجه الخصوص، يسجل اختبار علاقة "الشراكة الاستراتيجية غير المحدودة" بين روسيا والصين نجاحا. وقد وصلت (الشراكة) إلى ذروتها في 4 فبراير في بكين، بفضل الاجتماع الشخصي بين الرئيس، فلاديمير بوتين و شي جين بينغ. وتجدر الإشارة إلى أن التوتر، في تلك الأيام، بلغ ذروته على جبهة الحرب الباردة العالمية الغربية والجبهة الشرقية الصينية.

مع إطلاق عمليتنا الوقائية في أوكرانيا، وفت الصين بشكل لا تشوبه شائبة بالتزاماتها غير المكتوبة في الشراكة الاستراتيجية. وقد تجلى ذلك في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث لا يسمح الدبلوماسيون الصينيون بعزل روسيا. ويتجلى ذلك في موقف جمهورية الصين الشعبية المتوازن، الذي عبر عنه وزير الخارجية وانغ يي. وقال إنه يتفهم التعقيد التاريخي للقضية الأوكرانية وكذلك "قلق روسيا العقلاني في مجال الأمن". وقد تجلى ذلك في رفض بكين الحاد الاستجابة لمطالب واشنطن بالانضمام إلى جبهة العقوبات، وفي التغطية الإيجابية للوضع في أوكرانيا من قبل وسائل الإعلام الحكومية والمزاج العام الطيب.

في هذه الأيام الصعبة بالنسبة لنا، تجري عملية تسوق واسعة في الصين لشراء السلع الروسية. لقد أصبح من المألوف والمرموق شراء البضائع الروسية، وخاصة بين الشباب. تكاد شبكات التواصل الاجتماعي توافق بالإجماع على خطواتنا ضد مرتزقة الغرب. يقول زملائي الخبراء الصينيون: "الصين في حاجة إلى نصر روسيا!" يتحدثون عن إنشاء بورصات أوراق مالية وبورصات تجارية روسية صينية مشتركة. يكتبون عن "التضامن المالي" بين الروبل واليوان ضد الدولار، وعن الحاجة إلى التحول بشكل عاجل إلى التسويات بالعملتين المحليتين، "والتوقف عن إطعام الذئب".

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