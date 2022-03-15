خبير يقوّم إرسال روسيا المتطوعين إلى أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول البعد العسكري والمعنوي لمشاركة سوريين مخضرمين في قتال المدن إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أعرب متطوعون من العديد من البلدان عن استعدادهم لمساعدة القوات المسلحة الروسية، والانضمام إلى القتال ضد النازيين الجدد الأوكرانيين. من بينهم عسكريون سوريون، يُقبلون بنشاط على نقاط التجمع والتسجيل للمشاركة في العملية الروسية الخاصة على أراضي أوكرانيا.

الخبير العسكري، المحارب القديم في القوات الخاصة، أناتولي ماتفيتشوك، مقتنع بأن مساعدة المتطوعين السوريين، بالإضافة إلى الجانب العسكري، سيكون لها تأثير نفسي ملموس. فقال:

المسألة في أن هناك كثيرا من الوحدات شبه العسكرية، القبلية، ولدت في سوريا خلال سنوات القتال الأخيرة. وكنتيجة للإجراءات الأخيرة، شكلوا هناك الكثير مما يسمى بالشركات العسكرية الخاصة، والتي باتت الآن عاطلة عن العمل، لأن القوات الحكومية السورية قادرة بمفردها على تحقيق النجاح والسيطرة. وهنا ظهرت فرصة لمثل هذه "الشركات العسكرية الخاصة" لتحقيق رغباتها في مكان آخر.

إنهم يجيدون القتال في المناطق المأهولة، يجيدون تطهير المناطق السكنية. لكن لا ينبغي استبعاد التأثير النفسي. هذه قوة دعاية عظيمة. صاح القوميون الأوكرانيون: "أوروبا كلها معنا. يساعدنا السويديون، والبريطانيون يساعدوننا". وها نحن نقول لهم: "لا، يا شباب، انظروا، إفريقيا وآسيا وسوريا إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. سوف تواجهكم شركات عسكرية مدربة جيدا. في رأيي، من المحتمل أن لا تكون هذه مواجهة عسكرية بحتة، بل مواجهة بين أيديولوجيتين: بين العالم الغربي والعالم العربي الروسي.

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