كتب كيريل كريفوشييف وماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول أسباب تباطؤ العملية الروسية في أوكرانيا والخطوة القادمة المرتقبة.

وجاء في المقال: مع دخول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أسبوعها الثالث، تباطأت وتيرة التقدم في الداخل إلى حد ما. على الرغم من أن القوات الروسية أحرزت تقدما في جنوب أوكرانيا، إلا أن مراكز المقاومة الرئيسية ظلت كما هي منذ بداية الأعمال القتالية، أي في خاركوف وماريوبول وضواحي كييف.

ووفقا لممثل الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين، تتركز الآن جميع قوات الحشد المشترك لقوات دونيتسك وروسيا حول ماريوبول. وقد يكون هناك ما يصل إلى 400 ألف مدني في هذه المدينة، لكن القوميين الأوكرانيين، وفقا لـ باسورين، لا يسمحون لهم بالخروج عبر الممر الإنساني. ولهذا السبب، يمكن تسمية المدينة بـ "معسكر اعتقال تجري فيه تجارب عديمة الإنسانية".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تبيت "كوميرسانت"، لا تشارك بعد في عملية الإخلاء. فكما قالوا في المنظمة لـ "كوميرسانت": "لكي تسهل اللجنة الدولية المرور الآمن للمدنيين، يجب على الأطراف الاتفاق ليس فقط من حيث المبدأ، إنما على جميع التفاصيل والمعايير. هم في حاجة إلى الاتفاق على أوقات ومواقع وطرق إخلاء محددة وتفاصيل لوجستية أخرى. فرقنا موجودة على الأرض ومستعدة للمساعدة في ضمان المرور الآمن للمدنيين بمجرد التوصل إلى اتفاق مفصل".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري ألكسندر أليسين: "قريبا جدا، تنتظرنا موجة جديدة من هجوم الجيش الروسي.. الاهتمام بالعملية عظيم جدا، فشرف البلاد على المحك. لذلك، من المرجح أن تحشد روسيا موارد جديدة، بشرية وتقنية. ولكن، استقدامها، حتى من أقاليم روسيا الوسطى، يستغرق من خمسة إلى سبعة أيام".

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