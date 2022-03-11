كتب سيرغي سافيليف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الوضع في أوكرانيا وإلى متى سوف تستمر العملية الروسية الخاصة هناك.

وجاء في المقال:تم تقويم عمليات قواتجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والجيش الروسي من قبل خبراء اجتمعوا حول مائدة مستديرة في "موسكوفسكي كومسوموليتس".

وهناك، أشار رئيس هيئة منظمة "ضباط روسيا"، بطل روسيا الاتحادية، اللواء سيرغي ليبوفوي، إلى أن هذه العملية العسكرية الخاصة تختلف بعدد من الأوجه المهمة عن النزاعات العسكرية المعروفة. ووفقا له، يجري تحقيق الأهداف الموضوعة بنجاح.

وقال ليبوفوي: "لو حُددت المواعيد النهائية بثلاثة أو أربعة أيام، لكانت قواتنا قد فعلت ذلك. لكن جيشنا انتقائي للغاية. يقوم بإطلاق النار فقط على جيوب المقاومة لكتائب القوميين. أما إذا تقدمنا بسرعة أكبر، فسيكون هناك ضحايا أكثر بين السكان المدنيين ورجالنا".

وقال ممثل الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك، المقدم أندريه ماروتشكو، الذي شارك في "المائدة المستديرة" عن بعد، إن كييف كانت تعد منذ فترة طويلة "سيناريو كرواتي" ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، أي تطهيرهما من السكان الذين يختلفون مع نظام كييف.

وبحسب ماروتشكو، أكد المقاتلون الأسرى من القوات المسلحة الأوكرانية أن كييف كانت تستعد لمهاجمة دونباس. ولم يعرف بعد العدد الدقيق للأسرى الأوكرانيين. لكن الحديث يدور عن مئات الأشخاص.

ويرى الخبير العسكري فاسيلي دانديكين أن العملية، بالنظر إلى العدد الكبير من مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب القوميين في منطقة دونيتسك وماريوبول، سوف تستمر عدة أسابيع أخرى.

ويتفق معه الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين. ويرى أن الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي ترجع إلى حد كبير إلى حقيقة أن جنودنا تجنبوا المدنيين، وإلى عدم قيامهم بقصف مكثف، كما فعلت الولايات المتحدة في العراق أو سوريا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب