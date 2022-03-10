تركيا وإسرائيل: من الغاز إلى أوكرانيا

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول لعبة المصالح بين تركيا وإسرائيل، ولكن على حساب من؟

وجاء في المقال: لأول مرة منذ 15 عاما، قام رئيس إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، بزيارة رسمية إلى تركيا. وأشار إلى أن من المهم، في الظروف التي "يهتز فيها النظام الدولي"، إرساء الاستقرار والشراكة بين دول المنطقة. ومن مواضيع الزيارة تزويد أوروبا بالغاز الإسرائيلي. وهذا الأمر مهم بشكل خاص على خلفية الأزمة الأوكرانية.

كما تحاول كل من إسرائيل وتركيا التوسط بنشاط بين موسكو وكييف. ومنذ وقت طويل تحاول تركيا أن تلعب دور الوسيط بين موسكو وكييف، فيما انضمت إسرائيل إلى مهمة الوساطة مؤخرا.

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، السبت الماضي، العاصمة الروسية والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. علما بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتصال مستمر مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. لذلك، كان لدى الرئيسين، إردوغان وهرتسوغ، ما يناقشانه. ومع ذلك، كان الموضوع الرئيس للزيارة إحياء العلاقات الثنائية. حيث يجري السعي لبث الدفء في العلاقات بين البلدين منذ العام الماضي.

جاء التغيير في موقف أنقرة تجاه إسرائيل على خلفية الأزمة الاقتصادية في تركيا. فالرئيس أردوغان فكّر في مراجعة العلاقات مع جيرانه في المنطقة. بالإضافة إلى إسرائيل، بدأ حوارا مع مصر والإمارات. وقد تعهدت أبو ظبي لأنقرة باستثمار 10 مليارات دولار في تركيا.

في إسرائيل، يجري التعامل مع التغيرات في سلوك الزعيم التركي بحذر. "ليس لدي أوهام بشأن تركيا. رأيت ما حدث خلال أزمة غزة". قال نفتالي بينيت لصحيفة هآرتس، وأضاف: "نحن على دراية جيدة بالديناميكية برمتها".

لكن بينيت لم يستبعد أن يلتقي بالرئيس أردوغان. وفي الوقت نفسه، لا تريد إسرائيل أن يؤثر تحسين العلاقات مع تركيا على علاقاتها مع اليونان وقبرص. فقبل زيارة أنقرة، زار يتسحاق هرتسوغ كلا البلدين.

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