هل يتخلى الاتحاد الأوروبي عن خدمات "غاز بروم"؟

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون آكولوف، في "غازيتا رو"، عن احتمال ارتفاع جنوني في أسعار الغاز في أوروبا.

وجاء في المقال: تحطم أسعار الغاز في البورصات الأوروبية الأرقام، القياسية. فخلال التعاملات الصباحية، يوم 3 مارس في بورصة لندن ICE، تجاوزت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل 2300 دولار لكل ألف متر مكعب.

إذا فشلت روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى هدنة، فإن أسعار الغاز في بورصات أوروبا ستحطم أرقاما قياسية جديدة هذا الشهر. فكما أكد، لـ "غازيتا رو"، مدير صندوق تنمية الطاقة، سيرغي بيكين، الدُفعات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يمكن أن تهدئ أزمة توريد الوقود الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أحجامها لن تكون كافية للتعويض عن غاز أنابيب "غاز بروم" بالكامل.

وقال بيكين: "في يناير 2022، وبفضل استقبال محطات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي المسال، انخفضت الأسعار إلى أقل من 1000 دولار لكل ألف متر مكعب. والآن، قد يتكرر الوضع. لكن احتمال توقف إمدادات النفط والغاز من روسيا قد يودي بكل الجهود التي يبذلها الأوروبيون إلى هباء".

وقال ضيف الصحيفة إن الأسعار، في هذه الحالة، ستقفز حالا إلى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب بل وأعلى من ذلك. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان وقف نقل الوقود من روسيا سيؤثر على الغاز بالكامل أم الغاز الطبيعي المسال فقط.

وأضاف بيكين: "أراهن على أن تقتصر قيود الكرملين على الغاز المسال. ستظل العقود الأوروبية طويلة الأجل الخاصة بغاز خطوط الأنابيب سارية المفعول. لكن مخزونات الغاز تحت الأرضية في الاتحاد الأوروبي لا تزال عند القيم الدنيا - حوالي 25-28 مليار متر مكعب. مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن مؤشرات الأسعار قد تتجاوز حاجز 2400-2500 دولار في المستقبل القريب".

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