تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون فوكين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول موقف مدهش في إيطاليا من إرث الكاتب العظيم دوستويفسكي لمجرد أنه روسي.

وجاء في المقال: أوروبا تصاب بالجنون. فالآن، أي ذكر لروسيا- حتى في سياق ثقافي- في دول الناتو يفجر الغضب بحيث تختفي كل علامات الرصانة. فقد نقلت صحيفة "ميلانو" الإيطالية، عن الكاتب باولو نوري، أن جامعة بيكوكا بميلانو، حيث كان من المفترض أن يلقي نوري سلسلة محاضرات عن فيودور دوستويفسكي، ألغت محاضراته لأسباب سياسية.

"اليوم في إيطاليا، يكفي لأن تكون مذنبا، ليس فقط أن تكون روسيّاً على قيد الحياة. فمن الخطر الآن أن تكون كاتباً روسياً ميتا". كتب نوري على صفحته في إنستغرام، وأضاف: "لا أصدق أن الجامعات الإيطالية تحظر دورة دراسية لمؤلف مثل دوستويفسكي".

تسببت أخبار إلغاء الدورة بالفعل في ردة فعل شديدة بين العديد من المثقفين الإيطاليين. فقد علق بيير برساني، الذي شغل عددا من المناصب الوزارية في الحكومة الإيطالية، على قرار الجامعة، فقال: "هل ألغوا دورة دوستويفسكي بسبب "حساسية "اللحظة؟ هل هذه مزحة؟".

وتحدث الكاتب أليساندرو روبيتشي بقسوة أكثر، فقال: "إن فرض الرقابة على كاتب رحل من 150 عاما، وعلى كاتب حي لأنه يحدّثنا عنه، عارٌ لا يُصدق، سوف يبقى إلى الأبد وصمة في تاريخ الجامعة".

نوري، معروف في روسيا بترجمته العديد من الأعمال الأدبية الروسية إلى الإيطالية. من بين أعماله "بطل زماننا" لليرمونتوف، و"المآسي الصغيرة" لبوشكين... وبالمناسبة، دافع نوري الإيطالي عن أطروحة في الشعر لـ فيليمير خليبنيكوف.

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