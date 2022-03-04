لا قيمة للأنغلوساكسونيين "قليلي العقل" عند أردوغان: نصحوا تركيا بعدم حشر أنفها!

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول موقف تركي حاد إزاء مطالب الغرب من أنقرة، بعد فهم الأخيرة حساسية اللحظة التاريخية وأهمية أن تقف في الجانب الصحيح.

وجاء في المقال: تواصل تركيا المناورة بنجاح. فهي تمد النظام الأوكراني بأشياء ما، وربما أشخاص ما، لكنها في الوقت نفسه ترفض رفضا قاطعا سياسة الغرب في فصل روسيا بجدار. وقد كتب الباحث في الشؤون التركية، الروسي فلاديمير أفاتكوف، عن ذلك، في 2 مارس، في قناته على Telegram.

كتب أفاتكوف: "لا شيء جديدا، على ما يبدو. سياسة أنقرة التقليدية هي الجلوس على كرسيين. لكن هناك شعورا بأن شيئا ما قد تم فهمه في تركيا. أنقرة، ليست مستعدة لمواجهة روسيا كما يريد الأنغلوساكسونيون. لقد أوضحت للغرب أنها لا تخطط لفرض عقوبات على روسيا، فهي تريد التصرف وفقا لأولوياتها الخاصة، كما قال إبراهيم قالن، مستشار (الرئيس رجب طيب) أردوغان".

وقد سمى وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، بالمتخلفين عقليا ("ذوي الأدمغة الصغيرة") أولئك الذين يطالبون بإرجاع منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" التي استلمتها أنقرة، إلى روسيا، بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وأضاف أفاتكوف: "سوف أغامر في افتراض أن تركيا فهمت، كما قال أردوغان، أن" العالم يمر بعملية تغيير جذري". يبقى أن تختار الجانب الصحيح. فكما يقال، لقد نصح أحدٌ ما أحداً ما بعدم التدخل".

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