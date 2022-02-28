ما الذي يبطئ تقدم القوات الروسية في أوكرانيا؟

كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تعليمات تعوق تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: دخلت العملية الخاصة في أوكرانيا يومها الخامس. وهذا الوقت ليس طويلا، إذا تذكرنا، على سبيل المثال، أن الحرب في قره باغ استمرت 44 يوما في العام 2020. ومع ذلك، يتساءل كثيرون: ألا تتقدم قواتنا وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ببطء؟

يرى نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، والرئيس السابق لمديرية المعاهدات الدولية بوزارة الدفاع، الفريق المتقاعد يفغيني بوجينسكي، أن العملية تسير على ما يرام. وقال على هواء القناة الأولى: "تم الانتهاء بنجاح من مهمة المرحلة الأولى".

زفي الوقت نفسه، حدد الفريق بوجينسكي السمة الرئيسية للعملية، فقال: "الصعوبة الرئيسية التي يواجهها المشاركون في العملية، من وجهة نظري، هي الأوامر بتقليل الدمار والخسائر المدنية. لذلك، على حد علمي، فإن القوات لا تحتل المدن".

الآن في أوكرانيا، وفقا لـ بوجينسكي، أحد القيود الجدية في إجراء العملية الخاصة هو أن "قواتنا الجوفضائية لا تعمل بكامل قوتها"، على الرغم من حقيقة أنها في سوريا هي التي دمرت جميع قواعد الإرهابيين.

وبحسب بوجينسكي، خلال العملية الخاصة، واجهت القوات مهمة "حصار المدن الكبيرة، وهي إذا واجهت مقاومة، تدخل في قتال شوارع".

وأشار إلى الصعوبات الرئيسية ستكون خلال العملية في كييف. فالمدينة "يسهل التعامل معها إذا تحقق شرط أساسي واحد، هو (ضمان) موقف السكان".

في الوقت نفسه، حسب قوله، "هناك انطباع بأن قادة أوكرانيا الحاليين لا يهتمون بما سيحدث لاحقا، ذلك أنهم أنهم يفجرون الجسور والبنية التحتية المدنية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب