تحت العنوان أعلاه، نشرت ايكاتيرينا ساجنيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نص لقاء مع فيتالي زاخارتشينكو، وزير داخلية أوكرانيا في عهد فيكتور يانوكوفيتش حول أفق الأحداث في أوكرانيا.

وجاء في اللقاء مع زاخارتشينكو، وزير الداخلية السابق وجنرال الجيش، وحامل الدكتوراه في العلوم الاقتصادية:

لنفترض أن الجميع أُجبروا على السلام، والعملية الخاصة انتهت، فماذا بعد؟ من المستبعد أن يتفق من يسمى بالغربيين مع الدونيتسكيين. فهل يرغَمون على العيش معا تحت تهديد السلاح؟

أوكرانيا، دولة واحدة. وهذا أحد أسباب عدم استقرارها. فشئنا أم أبينا، هذا الغطاء مرقع برؤى مختلفة للحاضر والمستقبل واللغة والعقيدة. الغرب، والشرق، والوسط، والبحر الأسود، وشبه جزيرة القرم- مختلفة لدرجة استحالة أن تتفق. يعتقد كل جزء أنه وحده الذي يعرف كيف يجب أن تكون التنمية في البلاد.

لكن دونباس نفسها لا تريد العودة إطلاقا إلى أوكرانيا. ومن المستبعد أن يكون قد تغير شيء الآن، خاصة وأن روسيا اعترفت رسميا بالجمهوريتين غير المعترف بهما؟

دعني أذكرك بأن الشيء الوحيد الذي طلبته دونباس، في بداية الصراع، كان الاستقلال الاقتصادي، ثم الاستقلال السياسي. قبل بدء المواجهة المسلحة والقصف، لم تكن تنوي الانفصال عن أوكرانيا. نعم، في العام 2014 لم يقبلوا الانقلاب الذي نتج عن الميدان. ولكن، بعد ذلك فقط، عندما بدأت المعارك المفتوحة وبدأ المدنيون يموتون، فتغير رأيهم. من الواضح أنهم في هذه الحالة ما عادوا يريدون أن يكونوا جزءا من أوكرانيا. ولكن ذلك كان ممكنا في وقت سابق.

أي أن أوكرانيا لن تكون قادرة على البقاء موحدة في أي سيناريو؟

لا حاجة للتخمين والتفكير. ينبغي أخذ الخريطة المرسومة بألوان سياسية مختلفة بين حزب الأقاليم والقوى القومية البرتقالية. بالمعنى الدقيق للكلمة، يمكن استخدام هذا اللون لرسم الحدود.

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