كتب أنطون نيكيتين، في "فزغلياد"، حول الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في الصراع الأوكراني ضد مصلحة روسيا، إلى جانب دورها المشابه في سوريا.

وجاء في المقال: أعرب كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، عن رأي مفاده أن تركيا قد تحاول التدخل في الصراع الأوكراني من أجل حله بما يخدم مصالحها.

وقد نشرت وكالة "تاس" قوله: "تركيا، على الرغم من عدم وقوف جميع أعضاء الناتو معها، إلا أن الولايات المتحدة تدعمها ضمنيا، في سياق السياسة الأمريكية لاحتواء روسيا".

ولفت دولغوف الانتباه إلى حقيقة أن أنقرة أصبحت مؤخرا أكثر نشاطا في الاتجاه الأوكراني، ناهيكم بحقيقة أن تركيا أعلنت منذ البداية عدم اعترافها بإعادة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا. وقال دولغوف: "وتم إرساء تعاون عسكري تقني بين تركيا وأوكرانيا، لتزويد الأخيرة بطائرات مسيرة وسفن حربية. حتى إن هناك معلومات تفيد بإعادة نشر جماعات إسلامية مسلحة من المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا، بمساعدة أنقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا، كما صرح بذلك ممثلوها الرسميون، في حال حدوث حرب في أوكرانيا، فإنها ستفي بالتزاماتها كعضو في الناتو".

وأشار دولغوف أيضا إلى أن تركيا متورطة في الأزمة السورية، حيث تسعى بنشاط لتحقيق أهدافها الخاصة هناك.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب