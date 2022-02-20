خبير: أوكرانيا ستُضطر إلى وقف عمل محطاتها النووية في حال حاولت صنع أسلحة نووية

قال رئيسُ تحرير بوابة AtomInfo.ru حول الطاقة النوية ألكسندر أوفاروف، إن أوكرانيا ستجد نفسَها بالتأكيد في عزلة، وستتعرضُ لعقوباتٍ دولية في حال حاولت صُنعَ أسلحةٍ نووية.

وقال الخبير إنه مع تردي الأوضاعُ الداخليةُ في أوكرانيا ستُضطر كييف إلى وقف محطاتِها النووية، لأنَّ حظرًا على توريد الوَقود سيُفرضُ على هذه المحطات.

وكان الرئيسُ الأوكرانيُ فلاديمير زيلينسكي قد صرح عشيةَ ذلك، بأنه يَقترحُ إجراءَ محادثاتٍ بين المشاركين في مذكرة بودابست لتعزيز الأمن. وحسب قوله إنْ لَم تُجْرَ هذه المحادثاتُ أو إن لمْ تأتِ بضماناتٍ أمنية، فإن أوكرانيا لها الحقُ الكاملُ في اعتبار هذهِ المذكرةَ باطِلة.

وقالَ أوفاروف: "إن الوضعَ غيرَ النوويَ لأوكرانيا، يُحَددُ من خلال مشاركتِها في معاهدةِ عدم انتشارِ الأسلحة النووية والتي انضمت إليها عام 1994. ووفقا لهذه المعاهدة يُمكن أن تحوزَ الأسلحةَ النوويةَ الدولُ التي صنَّعَتها وجرَّبتها قبل عام 1967، وأوكرانيا ليست ضمن هذه الدول".

وتنبأ الخبيرُ بالتصرفاتِ التي يمكنُ أن يتخذَها المجتمعُ الدوليُ في حالِ بدأت أوكرانيا بصناعةِ الأسلحةِ النووية ِدون انسحابِها من المعاهدة.

وأضاف أوفاروف: "إن الوكالةَ الدوليةَ للطاقةِ الذرية وخلال نشاطها التفتيشي في أراضي أوكرانيا، ستعثر على آثارٍ تدلُ على نشاطٍ عسكريٍ نووي، وتخبرُ بذلك الهيئةَ السياسيةَ التابعةَ للمنظمة (مجلس الإدارة). وستقوم هذه الهيئةُ بدورِها بصياغةِ تقريرٍ مبدئيٍ أو عدةِ تقاريرَ تُقدِمُها إلى مجلس الأمن، وهذا المجلس يتمتعُ بصلاحياتٍ واسعةٍ فِي مجالِ إكراهِ الدولِ من خلال العقوباتِ وحتى استخدامِ القوة".

وتابع الخبيرُ للوكالةِ قولَه: إذا أعلنت أوكرانيا عن انسحابِها من معاهدة الحظر (والمادةُ العاشرةُ من المعاهدة تسمح بذلك) فإن قَرارها سيصبحُ موضوعَ نقاش في مجلس الأمن الدولي حيث سيُنظر في ذرائعِ أوكرانيا من كافةِ النقاط والزوايا.

وأشار أوفاروف: "إذا اعُتبِرَت الذرائعُ غيرَ كافيةٍ، فإن مجلسَ الأمن يمكن أن يتخِذَ إجراءاتِ الإكراهِ ضد أوكرانيا، بما في ذلك العقوباتُ واستخدامُ القوة".

وأضاف الخبير، إنه يجب الأخذُ بالحسبان أيضًا أن جميعَ المُورّدين العالميين الرائدينَ للتقنيات النووية، ينضمون إلى المجموعةِ غير الرسميةِ للمورّدين والتي تنص قواعدُها عمليا على الحدِ من إمكانيةِ التعاون في مجال الطاقة السلمية مع الدولِ المنسحبةِ من معاهدةِ حظر الأسلحة النووية.

وقال أوفاروف: "وبهذا الشكل، وفي حال انسحاب أوكرانيا من المعاهدة، ستكون مُضطرةً إلى وقفِ محطاتِها النوويةِ لأن هذه الدولةَ تعتمد 100 % على استيرادِ الوقودِ النووي والذي يمكن أن يَتوقفَ بعد خروجِها من المعاهدة".

وخلُص المتحدث للوكالة: "أُضيفَ أن جميعَ الدولِ المشاركةِ في معاهدة الحظرِ والممتلكةِ للأسلحةِ النووية (روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين) جميعُها مُوحَدةٌ في رَغبتها بعدمِ السماح للانتشار المستقبلي للأسلحة النووية، وبالتالي لا يمكن لأوكرانيا هنا أن تُعوِّل على الدّعم السياسي من دول الغرب في مساعيها النووية. ومحاولاتِ صنع قنبلةٍ نوويةٍ سيؤدي حتما إلى أن تصبح أوكرانيا في أوضاعٍ أشدَ سُوءًا مما هي عليه الآن، وستتعرضُ لعُزلةٍ دولية".

بعد انهيارِ الاتحاد السوفييتي ورثَت كييف ترسانةً نوويةً كبيرة. ولكن في عام 1994 وقَّعت كلٌ من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، مذكرةَ بودابست التي أصبحت بمثابةِ اتفاقيةٍ دوليةٍ حول ضماناتِ الأمن على ضوء انضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدمِ انتشار الأسلحة النووية. ووفقا للمعاهدة تم القضاءُ على الترسانةِ النوويةِ على أراضي أوكرانيا، أما الدولُ النوويةُ فقد تعهدت لكييف بضمان أمنِها.

المصدر: "نوفوستي"

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