الاضطرابات العربية صرفت انتباه إسرائيل عن أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول انشغال إسرائيل بترحيل اليهود من أوكرانيا عن قضية حي الشيخ جراح.

وجاء في المقال: أدى الوضع في أحد أحياء القدس مرة أخرى إلى مواجهات بين السكان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. والسبب هو اندلاع حريق في منزل مستوطنين يهود، وقد تحدث ضباط إنفاذ القانون الإسرائيليين عن أن الحريق متعمد.

استجابت جماعة حماس، التي تطرح نفسها كأكبر المدافعين عن مصالح السكان العرب في القدس، للأحداث. مصادر مختلفة داخل الجماعة الفلسطينية تحدثت عن مناقشة الإجراءات التي ينبغي اللجوء إليها في حال تفاقم الوضع حول حي الشيخ جراح.مع أن الدولة اليهودية مجبرة الآن على تركيز كل اهتمامها على أزمة أخرى بعيدة للغاية بالنسبة لها، بين روسيا والولايات المتحدة.

تحاول إسرائيل الوقوف على مسافة متساوية في الاحتكاك بين روسيا والغرب. في محادثة مع "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير خارجية الدولة اليهودية، يائير لابيد، إن بلاده تدعو إلى الإصغاء للجميع. وقد اعترف عميد الدبلوماسية الإسرائيلية بأن الوضع الحالي يخلق صعوبات خاصة لبلاده، بالنظر إلى وجود جالية يهودية كبيرة، في كل من روسيا وأوكرانيا.

لذلك، تعمل إسرائيل على تطوير خطة إخلاء واسعة النطاق. وقد ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى، أن لدى حكومة بينيت فكرة إجراء عملية سرية لإنقاذ اليهود وعائلاتهم من أوكرانيا في حال وقوع معارك. ستشمل هذه الإجراءات الإنقاذ والنقل إلى إسرائيل وتوفير مساكن مؤقتة. لا تزال التفاصيل غير واضحة، لكن جميع الوزارات الحكومية والمنظمات الرسمية ذات الصلة تعمل على المبادرة منذ عدة أسابيع. من المستبعد أن يترك تنفيذ مثل هذه الخطة كثيفة الموارد للدولة اليهودية أن تهتم بأزمات أخرى. على الأقل في المستقبل القريب.

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