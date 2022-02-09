بوتين وماكرون استغلا محادثاتهما لهدفين مختلفين

تحت العنوان أعلاه، كتب ستانيسلاف بورزياكوف، في "فزغلياد"، مشككاً في قدرة الرئيس ماكرون على فرض حل سلمي عقلاني لأزمة أوكرانيا.

وجاء في المقال: استغل رئيسا روسيا وفرنسا الاجتماع في الكرملين لحل مشاكل مختلفة. كانت مهام فلاديمير بوتين تاريخية إلى حد بعيد، فيما كانت مهام ماكرون أكثر تواضعا، بل شخصيةً. لكن مساهمة الرئيس الفرنسي فيما يسمى بـ "الأزمة الأوكرانية" يمكن أن تصبح تاريخية أيضا، تبعا لسلوك ماكرون في كييف، إلى حيث وصل لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني.

بالنسبة لإيمانويل ماكرون، فإن المسار الروسي الأوكراني أشبه بجولة ما قبل انتخابية. لكن حدث أن السياسة الخارجية أدت أيضا إلى انخفاض شعبية ماكرون، لأن الأمة الفرنسية لديها شكوك، بل تكاد تكون واثقة من أن باريس لا تُحترم في عهد ماكرون. وهذا يتعلق إلى حد كبير بالعلاقات مع الأمريكيين والبريطانيين، بل هذه المشكلة انعكست حتى في مواطئ أقدام باريس في إفريقيا، في مالي، حيث أشاروا إلى باب الخروج، لكل من سفير فرنسا والقوات الفرنسية، وإلى التعويض عن خدمتهم بشركة عسكرية روسية خاصة.

خلال الأسبوعين الماضيين، تحدث الرئيس الفرنسي مع الرئيس بوتين ثلاث مرات عبر الهاتف وتوجه إلى موسكو، على ما يبدو ليعلن بعد المحادثة أنه، هو بالذات، ماكرون شخصيا وليس بايدن، من حال دون نشوب الحرب.

في موسكو يدركون جيدا ضرورة التفاوض بشأن هذه القضايا ليس مع فرنسا، مع كل الاحترام الواجب لدورها، إنما، على حد تعبير المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، "مع دولة أخرى تماما في كتلة الناتو"، أي مع الولايات المتحدة. الأمريكيون، كما بينت قصة AUKUS، سوف "يقلبون" قرار ماكرون إذا احتاجوا للأمر، لذلك فلا يوجد شيء نتفق عليه هنا.

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