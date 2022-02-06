أوكرانيا طلبت من إسرائيل مساعدتها عسكرياً

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول بحث كييف عن وسائط دفاع جوي متطورة تحضيرا للحرب التي يدفعها إليها الغرب الأطلسي.

وجاء في المقال: ناشدت السلطات الأوكرانية قيادة إسرائيل دعمها في تعزيز دفاعاتها الجوية وأمنها السيبراني. صرح بذلك وزير الخارجية دميتري كوليبا. وقد أبدت كييف مرارا رغبتها في الحصول على منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية"، الموضوعة في خدمة الدولة اليهودية.

في محادثة مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، أشار الضابط السابق في الدائرة الدولية للشرطة الإسرائيلية، الخبير العسكري سيرغي ميغدال، إلى أن التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وإسرائيل قائم عمليا منذ العام 2014. "ولكن، بعد العام 2014، اتخذت إسرائيل موقفا دقيقا: فهي لا تريد التدخل في الصراع، وأن تقف في صف أي من الطرفين، مراعاةً للعلاقات الودية مع كل من روسيا وأوكرانيا. بالطبع، حتى لو أراد الأمريكيون نقل إحدى بطاريات القبة الحديدية إلى أوكرانيا، فإسرائيل، بحسبي، لن توافق". ووفقا لميغدال، يحق للبلد استخدام حق النقض ضد ذلك. وهذا موقف كل من حكومة نتنياهو وحكومة بينيت.

وقال: "إسرائيل لا تريد التدخل على الإطلاق، وتقف مع حل سلمي لأي صراع". أضف إلى أن العلاقات مع روسيا بالنسبة لإسرائيل، من الناحية الموضوعية، أهم بكثير من العلاقات مع أوكرانيا."

وأشار ضيف الصحيفة إلى أن الوحدة الروسية موجودة عملياً في جوار إسرائيل- في سوريا- وهناك جالية يهودية كبيرة في روسيا. وبشكل منفصل، أشار ميغدال إلى أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ويمكن أن تؤثر في العديد من العمليات في الشرق الأوسط. وبالتالي، فـ "على الرغم من رغبات الدولة الأوكرانية وطلباتها، الخفية والعلنية، فليس هناك فرصة لتزويدها بأي أسلحة ومعدات عسكرية". وعلى أية حال، سيكون الأمر كذلك طالما استمرت الأزمة الأوكرانية.

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