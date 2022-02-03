من سرّب رد الولايات المتحدة والناتو على مقترحات روسيا؟

كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أثر أوكراني في تسريب الرد الأمريكي والأطلسي على مقترحات موسكو الأمنية.

وجاء في المقال: أصبح مضمون رد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية معروفا. وقد نشرت صحيفة " El Pais" الرد المزعوم، علما بأن واشنطن طلبت من موسكو عدم الكشف عن محتويات الرسالة.

في تقويمه لنشر الرد في الصحيفة الإسبانية، أشار المدير العام لمركز المعلومات السياسية، أليكسي موخين، إلى أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف توقع تسريب الرد منذ أسبوع، وسارع إلى قول إن ذلك إذا ما حدث، فسيكون المسؤول عنه الجانب الأوكراني، الذي أطلعته واشنطن وبروكسل على موقفهما.

وقال موخين لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس" :"هناك أثر أوكراني في ذلك، وهو مرئي بشكل واضح للغاية. قاموا بذلك في محاولة للتأثير في الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة، من أجل عدم السماح بأي حال من الأحوال بإطلاق حقيقي لعملية المفاوضات، بشأن الأمن الاستراتيجي في قارة أوراسيا".

ووفقا لـ موخين، فقد بدأت الآن "فترة من التكهنات" حول رد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. إلا أن ممثلي الجانب الأمريكي سيبررون (ردهم) بكل الطرق الممكنة ويقولون إنهم لم ينووا حتى التفاوض مع الروس ولا يقدمون أي تنازلات.

وفيما يتعلق بـ "العروض الجذابة" للنقاش حول الصواريخ متوسطة المدى في أوروبا، قال ضيف الصحيفة: "إنها ليست مغرية على الإطلاق. لا داعي للانخداع. هذا هو الخطاب الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه علينا منذ فترة طويلة، بدعوى أنها مستعدة للتخفيض المتبادل للصواريخ. في الوقت نفسه، يضعون صواريخ دول الناتو الأخرى، مثل فرنسا وبريطانيا، خارج الأقواس (خارج التفاوض). إنهم يحاولون خداعنا".

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