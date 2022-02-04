في أي اتجاه سيديرون العتلة: متداولو النفط ينتظرون اجتماع أوبك+

كتبت آنا كوروليوفا، في "إكسبرت رو"، حول العوامل التي تلعب دورا حاسما في سوق النفط وقرار أوبك+.

وجاء في المقال: ترقب المتداولون نتائج اجتماع أوبك+، الذي عقد يوم، 2 فبراير، خشية اندفاع الأسعار، إما نزولاً نحو الانخفاض، أو صعودا نحو مائة دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، يدرك المشاركون في السوق جيدا أن مواقف أعضاء أوبك+ ليست موحدة، لذلك قد تكون هناك مفاجآت. ولكن، كما كتبت MarketWatch، يمكن لسعر يبلغ مائة دولار لبرميل الخام أن يضع البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في وضع غير مؤات.

وفي الصدد، قال بوب رايان، كبير محللي الطاقة في BCA Research: "ليس من مصلحة أوبك+ رؤية أسعار أعلى من 90 دولارا للبرميل أو أكثر.. فاحتمال تراجع الطلب عند هذه المستويات مرتفع، خاصة إذا ظل الدولار قوياً". وأشار إلى أن الإنفاق بالعملة المحلية سوف يرتفع في مثل هذه الحالة، لا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة.

تتوقع BCA Research أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 80 دولارا هذا العام و81 دولارا العام القادم، لكن انخفاض الطلب، إما بسبب ارتفاع الأسعار أو القيود المرتبطة بـ أوميكرون، يظل الخطر الأكبر على هذا التوقع، كما يقول رايان. وفي رأيه، تواجه أوبك+ ثلاث مشاكل رئيسية، أكبرها أن أربعة أعضاء فقط في المنظمة - السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت - قادرون على زيادة الإنتاج والمحافظة عليه مرتفعا.

وقال ريان إن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تظل أيضا موضوعا مهما للنفط. فإذا توقفت روسيا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة استبدال النفط بالغاز. وإذا غزت روسيا أوكرانيا وفرض الغرب مزيدا من العقوبات المتعلقة بالخام، فقد يعاني إنتاج النفط أيضا.

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