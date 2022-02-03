أوكرانيا تحل مشاكل بريطانيا وبولندا الجيوسياسية

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف وميخائيل موشكين، في "فزغلياد"، عن محاولة تشكيل محور جديد مناهض لروسيا، يجمع لندن ووارسو وكييف.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن إنشاء تحالف ثلاثي جديد مع وارسو ولندن. وترى كييف، التي لم يتم قبولها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في ذلك نجاحا دوليا لها.

وفي الصدد، قال الأستاذ في كلية العلاقات الدولية بجامعة سان بطرسبورغ والخبير في نادي فالداي، ستانيسلاف تكاتشينكو، لـ"فزغلياد": "تعكس فكرة محور لندن- وارسو- كييف خيبة أمل أوكرانيا من مستوى المساعدات الأمريكية. لأوكرانيا مصلحة في بريطانيا وبولندا من زاوية تنويع علاقاتها مع العالم الخارجي".

ومن ناحية أخرى، يرون في أوساط الخبراء أن لندن باتت مؤخرا المدافع الأكثر نشاطا وعلى رأس جماعة الضغط خدمة لسياسة كييف بين الدول الغربية، من الناحية السياسية وعبر تزويدها بالأسلحة. ويمكن ملاحظة ذلك بشكل خاص على خلفية المسار المختلف تماما الذي تنتهجه برلين وباريس، الضامنين الأوروبيين لاتفاقيات مينسك.

ومن الجدير بالذكر هنا أن ألمانيا تستعرض رفضها دعم كييف، ويناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية اللقاء مع فلاديمير بوتين.

ووفقا لضيف الصحيفة، فإن المستفيدين من تشكيل التحالف الثلاثي هما بريطانيا وبولندا. ففي خضم المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات المتبادلة، تحاول لندن ووارسو "زيادة وزنهما في المناقشات الجارية حول بنية الأمن ​​الأوروبية".

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