تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كاتكوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مصير اللاجئين الذين أثاروا ضجة كبيرة في العالم، ثم تم نسيانهم على حدود بيلاروس مع بولونيا.

وجاء في المقال: منذ فترة طويلة لم يعد بين الأخبار المهمة موضوع اللاجئين العراقيين على الحدود البيلاروسية البولندية. اختفى ذكرهم عن شريط الأخبار، لكن الناس بقوا هناك. وفقا للصليب الأحمر البيلاروسي، لا يزال هناك 743 لاجئا من الشرق الأوسط على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

في مركز غرودنو، الذي كان عبارة عن مجمع للنقل واللوجستيات قبل غزو اللاجئين، تبلغ درجة الحرارة الآن حوالي 17 درجة مئوية. على الرغم من ذلك، يعيش الناس هناك وينجبون.

وإلى ذلك، لاحظ اللاجئون أنفسهم أن أولئك الذين يمكنهم العودة إلى ديارهم قد غادروا جميعهم تقريبا. أما بالنسبة للباقين، فإن تذكرة السفر إلى وطنهم أشبه بحكم إعدام. يتلقى البعض رسائل عبر الهاتف تحتوي على تهديدات بالقتل، ويقول آخرون إن منازلهم دمرتها الحرب في وطنهم، وسيضطرون هناك للعيش في خيام. أي أنه لا فرق في الظروف المعيشية، بالنسبة لهم، بين منطقة غرودنو والعراق، بل البقاء في بيلاروس أفضل، لأن هناك أملا بدخول الاتحاد الأوروبي يوما ما، يبعث فيهم الدفء.

لاحظ الخبراء البيلاروسيون الذين قابلهم "موسكوفسكي كومسوموليتس" أن سكان البلاد ما عادوا تقريبا يتذكرون اللاجئين. وفي الصدد، قالت المرشحة السابقة لانتخابات بيلاروس الرئاسية، تاتيانا كوروتكيفيتش، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": "استخدمت السلطات البيلاروسية هذه القضية لخلق صورة لدولة عادلة تساعد اللاجئين. لكن الآن لا أحد يتذكرهم تقريبا. ظهر اللاجئون فجأة واختفوا فجأة.. ولم تخف السلطات حقيقة أنها استخدمت المهاجرين لإقناع سلطات دول الاتحاد الأوروبي بالحوار معها. لقد كان ذلك رد مينسك على العقوبات ورفض التعاون. أعتقد بأن قيادة بيلاروس لم تحقق هدفها. من الواضح أن مشكلة اللاجئين قائمة موضوعيا، ويمكن لعب هذه الورقة مرة أخرى في المستقبل. من الناحية التقنية، يمكن للمهاجرين القدوم إلى بيلاروس في أي لحظة".

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