تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ماردان، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول الأعباء الباهظة التي يتحملها الاقتصاد الأوكراني نتيجة سياسة التهويل الأمريكي بهجوم روسي وشيك على أوكرانيا.

وجاء في المقال: لم يكن لمؤتمر زيلينسكي الصحفي مثيلا. فقد اتهم الولايات المتحدة خلاله، عمليا، بأعمال عدائية تجاه أوكرانيا.

إن هستيريا زيلينسكي مفهومة تماما من الناحية الإنسانية. فالتمثيلية التي تديرها إدارة بايدن تحت عنوان "بوتين على وشك أن يهاجم أوكرانيا"، كلفت في أقل من شهر (يناير وحده، الذي لم ينته بعد) 1.5 مليار دولار (وهذا يمثل 5٪ من احتياطي أوكرانيا من الذهب والعملات الأجنبية، والذي بلغ أقل من 30 مليارا في 31 ديسمبر 2021 ).

المستثمرون الأجانب يتخلصون من الأوراق المالية الأوكرانية بصورة عاجلة. يتم تداول سندات العملة الحكومية الأوكرانية اليوم بخصم 20٪. في لغة سماسرة الأسهم، هذا يعني أن إعلان "العجز عن السداد أمر لا مفر منه تقريبا".

في ظل الحديث عن الحرب، تراجعت أزمة الطاقة إلى الخلفية. بتعبير أدق، تراجعت مناقشة الحلول الممكنة لهذه الأزمة. لا تمتلك أوكرانيا احتياطيات كافية من الفحم أو الغاز الطبيعي. والأهم من ذلك، أنها تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لشراء موارد الطاقة في السوق المفتوحة.

ولهذا السبب بالذات ينفعل زيلينسكي ويطلب المال علنا من واشنطن. بل كثيرا من المال. مبلغ 5-6 مليار دولار الذي أعلنه زيلينسكي في مؤتمر صحفي كبير للغاية، ولا يستطيع بايدن، مع كل رغبته، أن يأخذه من أي مكان. لم يتم تضمين هذه الأموال في الميزانية الأمريكية. والأمريكيون جادون جدا بشأن الانضباط في الميزانية. ورغبة الإدارة الأمريكية في الاستثمار بشكل كبير في المشروع الأوكراني ليست متوافرة.

إن الخطاب الأمريكي المروع حول غزو روسي "حتمي" سيدمر الاقتصاد الأوكراني بشكل أسرع بكثير من "العقوبات الجهنمية" الروسية التي تهددنا بها واشنطن.

والمثير للدهشة أن أفضل استراتيجية لموسكو في هذا الموقف تتمثل في عدم القيام بأي شيء على الإطلاق. أي أن تنتظر فحسب.

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