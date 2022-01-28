الهستيريا حول أوكرانيا تدفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي أكولوف، في "غازيتا رو"، حول انتعاش كبير مرتقب لسعر النفط في العالم.

وجاء في المقال: في حال حدوث تفاقم في منطقة الحدود الروسية الأوكرانية، ستكون سوق النفط أول ما يستجيب. في هذه الحالة، ستتجاوز أسعار برنت المستوى الحرج البالغ 100 دولار وحتى أعلى من ذلك خلال شهر. في الوقت نفسه، تبلغ توقعات Citigroup لسعر الخام بنهاية العام 2022 حوالي 65 دولارا للبرميل.

الخبراء الذين قابلتهم "غازيتا رو" لا يوافقون محلل Citigroup الرأي فيما يتعلق بمثل هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط، القائلة بأن أسعار الخام في الأشهر المقبلة سوف تتأثر بشدة بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، والدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، المتعلقة بالتصعيد المحتمل للصراع في شرق أوكرانيا.

وقدحث الباحث في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، على عدم استبعاد ما يسمى بالأجندة "الخضراء" في معظم البلدان المتقدمة في العالم. فهي، بحسبه، سوف تشكل عاملا رئيسيا يؤثر في حجم العرض العالمي من الخام هذه السنة.

ووفقا له، في ظل الوضع الحالي، من المستبعد أن ينخفض ​​متوسط ​​السعر السنوي الخام إلى أقل من 70 دولارا للبرميل. السيناريو الأكثر واقعية هو متوسط ​​سعر في حدود 80 دولارا للبرميل.

وقال مدير شؤون الطاقة في معهد الطاقة والتمويل، أليكسي غروموف، إنه ليس من مؤيدي توقع مثل هذا الانخفاض الجذري في سعر الخام في العام 2022. ووفقا له، فإن أحد أهداف مثل هذا الافتراض هو تخفيف حالة الذعر الملاحظة حاليا في سوق النفط العالمية.

ولخص غروموف رأيه بالقول: "60-65 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، توقع مفرط في التفاؤل. من المستبعد، في رأيي، أن ينخفض ​​متوسط ​​السعر السنوي للخام إلى أقل من 70 دولارا ، عند عتبة عليا تصل إلى 75 دولارا. مستوى السعر الذي نشهده حاليا في السوق خطير. سيؤدي تأجيج الهستيريا حول أوكرانيا إلى دفع النفط إلى 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب".

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