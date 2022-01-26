خبير يفضح خطة واشنطن لرفع الرهان في المفاوضات مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الهستيريا التي تجعلها واشنطن خلفية لمناقشة مطالب روسيا بضمانات أمنية.

وجاء في المقال: بحسب صحيفة نيويورك تايمز، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن النظر في إمكانية نشر الآلاف من جنوده في دول البلطيق وأوروبا الشرقية بحلول نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، فعلا، بأن الولايات المتحدة مستعدة، إذا لزم الأمر، لزيادة وجودها العسكري في رومانيا وبولندا.

تتزامن كل هذه التصريحات مع إمداد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة الفتاكة من الولايات المتحدة.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، الروسي دميتري كوليكوف:

من وجهة نظري، الأهمية العسكرية لمثل هذه الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة، في الواقع، ليست عالية. تهدف كل هذه الإجراءات بشكل أكبر إلى التصعيد وخلق أكبر عدد ممكن من الأسباب الإعلامية للهستيريا، وبصورة خاصة حول أوكرانيا. فالأمريكيون يرون أن هذه هي الخلفية الأكثر ملاءمة لمناقشة المطالب التي قدمتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

هل تعبّر تصرفات الولايات المتحدة عن عدم الرغبة في حل المسائل سلميا؟

من الصعب الجزم بذلك. الموقف الأمريكي متناقض. الولايات المتحدة في وضع معلق: على خلفية كل ما يحدث، فهم إما في حاجة إلى اتفاق مع روسيا، أو على الأقل مفاوضات مديدة، توحي بوجود نوع من الهدنة بيننا. وتاليا، يمكنهم التلاعب بعملية التفاوض هذه، ومساومة الصين على هذه العملية. لكني أعتقد بأن مثل هذا السيناريو لا يناسبنا، وإذا لم يتم قبول مطالبنا، فإن احتمال استمرار المفاوضات الاستعراضية الخلبية منخفض جدا.

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