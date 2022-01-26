وجود مثل هذه السفن الحربية في المتوسط يرعب الناتو

كتب فيكتور سوكيركو، في "غازيتا رو"، حول تتبع سفن التجسس الروسية للأسطول الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في المقال: أثار ظهور سفينة الاستطلاع العسكرية الروسية "فاسيلي تاتيشيف" في البحر الأبيض المتوسط ​​قلق قوات الناتو في المنطقة.

يضم الأسطول الروسي الآن 20 سفينة استطلاع ومهام خاصة: ست منها تخدم في أسطول الشمال، وخمس في أسطول المحيط الهادئ والبحر الأسود، وأربع في أسطول البلطيق.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، سيرغي إيشينكو، لـ"غازيتا رو": "لا يعلن عن تبعية سفن الاستطلاع على الملأ، ناهيكم بقدراتها التقنية في مجال الاستطلاع والاتصالات. في الماضي، كانوا يسمونها عموما سفن أبحاث أوقيانوغرافية، ولا يشبه مظهرها، بما في ذلك ألوانها، السفن الحربية".

اليوم، هدف سفينة الاستطلاع البحرية فاسيلي تاتيشيف الرئيسي هو مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط. وصلت هذه السفينة إلى هناك لتقوية وسائل الاستطلاع الراديوية الإلكترونية. في الوقت نفسه، تتمتع البحرية الروسية بتجربة عمل استطلاعي ناجح في هذه المنطقة.

كما قال لـ "غازيتارو"، الفريق أول ليونيد إيفاشوف، الذي كان يشغل منصب رئيس المديرية المركزية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية في الفترة التي يتحدث عنها: "في أبريل 1999، أرسلت روسيا سفينة الاستطلاع "ليمان" إلى شواطئ يوغوسلافيا في البحر الأدرياتيكي. وهكذا، ففي الواقع، ساعدت استخبارات البحرية بلغراد في صد غارات حلف شمال الأطلسي الجوية. ففي إطار تنفيذ مهامها المحددة في مجال الاستطلاع، رصدت هذه السفينة إقلاع طائرات الناتو من قواعدها في إيطاليا والمجر، وكذلك مواقع إطلاق صواريخ توماهوك المجنحة".

وبحسب إيفاشوف، كانت موسكو تنقل البيانات من ليمان إلى بلغراد.

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