الاتحاد الأوروبي يوضح للولايات المتحدة كيف ينبغي التحدث مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تشاور واشنطن مع حلفائها الأوروبيين قبل الرد على مقترحات موسكو الأمنية.

وجاء في المقال:يُعقد مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين 24 يناير، على مستوى وزراء الخارجية. ويشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر الفيديو. ومن المتوقع أن يطلع بلينكن زملاءه الأوروبيين على محادثاته، التي جرت الجمعة، مع سيرغي لافروف ويعرض مناقشة الرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية.

وفي الصدد، عبّر الباحث في قسم الدراسات الاجتماعية والسياسية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيودوروف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن شكوك كبيرة في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تطوير موقف مشترك للتفاوض مع روسيا. وبالتالي، يُستبعد أن تصبح بروكسل شريكا مهما في التفاوض، حتى لو أرادت الولايات المتحدة ذلك. فمثلا، موقف فرنسا من الحوار مع موسكو يختلف بشدة عن مواقف بولندا ودول البلطيق وموقف السويد جزئيا. وعلى سبيل المثال، تؤيد دول البلطيق والبولنديون الدمج العاجل لأوكرانيا في الحلف الأوروأطلسي. وكما أشار المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة مع صحيفة Süddeutsche Zeitung، الأحد، فإن "انضمام دول جديدة من أوروبا الشرقية إلى الناتو ليس على جدول الأعمال على الإطلاق في الوقت الحالي".

وقال فيودوروف: "لكن المهم بالنسبة للأوروبيين هو أن الولايات المتحدة تتشاور معهم، فهي لا تهملهم، ولا تتصرف من وراء ظهورهم. لنتذكر ردة الفعل الحادة التي تسبب بها في فرنسا إنشاء تحالف AUKUS. من الواضح أن الولايات المتحدة تعلمت من ذلك الوضع. الآن، سوف يستمعون بعناية إلى الحلفاء الأوروبيين. لكنهم، بالطبع، لن يهتدوا برأيهم، لسبب بسيط هو عدم وجود رأي إجماعي في الاتحاد الأوروبي".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب