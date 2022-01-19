برلين تحث موسكو على إحياء صيغة النورماندي

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري بانييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي روسيا إلى تذليل التناقضات مع ألمانيا.

وجاء في المقال:التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، للمرة الأولى في موسكو بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وكما كان متوقعا، كانت المقترحات الروسية الخاصة بالحصول على ضمانات أمنية شاملة في قلب جدول أعمال المباحثات بينهما. إنها واحدة من "قائمة طويلة من القضايا الخلافية" التي قالت بيربوك إنها ناقشتها في العاصمة الروسية.

توجهت بيربوك إلى موسكو قادمة من كييف، حيث أجرت محادثات، الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير خارجيته دميتري كوليبا. وبحسب "فاينانشيال تايمز"، قال وزيرا البلدين إنهما يتشاركان الرغبة في إحياء صيغة النورماندي لمحادثات السلام التي تضم ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.

وكما قال لافروف في مؤتمر صحفي مع بيربوك: "الأهم، ليس متى نلتقي، إنما لماذا نلتقي" في هذه الصيغة. وبحسب قوله فإن روسيا غير مهتمة بعقد اجتماعات في صيغة نورماندي لمجرد إصدار بيانات سياسية. ينبغي إعداد محتوى مثل هذا الاجتماع.

وفي الصدد، قالت الباحثة في قسم الدراسات السياسية الأوروبية بمعهد موسكو للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ماريا خورولسكايا، إن برلين تلمح إلى أنها مستعدة لتولي دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا والغرب، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ألمانيا تظل جزءا من الاتحاد الأوروبي وتأخذ في الاعتبار رأي الحلفاء في بناء خط سياستها الخارجية. ويلاحظ، في المقابل، حلول البرغماتية السياسية محل التصريحات الراديكالية لحزب اتحاد 90 /الخضر، وهو ما أكدته زيارة الرئيسة المشاركة لهذا الحزب، بيربوك، إلى كييف وموسكو.

وخلصت خورولسكايا إلى أن التغيير في الائتلاف الحاكم لم يغير الصيغة الألمانية لعلاقة برلين مع موسكو: مواجهة التهديدات والحفاظ على الحوار حيثما أمكن ذلك.

وفي فتات التوتر، حتى هذا الاستقرار خبر سار.

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