تحت العنوان أعلاه، كتب مدير مركز دراسة تركيا الحديثة يوري مواشيف، في "فزغلياد"، حول النموذج الذي تقدمه روسيا لتركيا في نهجها السياسي في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي.

وجاء في المقال: قد تدفع محاولة الانقلاب الأخيرة في كازاخستان تركيا إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها في آسيا الوسطى، وفي طبيعة تعاونها مع روسيا. سيكون من الأدق القول إن الظروف الجديدة تملي هذه الحاجة على أنقرة.

بالعودة إلى نوفمبر 2021، عندما تم تغيير اسم المجلس التركي تحت رعاية الأتراك إلى منظمة الدول التركية، وتم اعتماد برنامج الرؤية التركية 2040 في الاجتماع الأخير، أصبح من الواضح أنه لن يكون من السهل تعايش لاعبين مؤثرين، مثل روسيا وتركيا، في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. من حيث الجوهر، كان الغرض من الوثيقة المعنية توجيه رسالة أو استعراض سياسي، والمرسل إليه، بالطبع، موسكو.

الآن، على ما يبدو، لم يتمكن الجانب الروسي فقط من انتزاع زمام المبادرة من أيدي الأتراك في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، مسترشدا بعلاقات بناءة طويلة الأمد مع جيرانه، بل ونجح في إقناع تركيا نفسها بذلك، إلى حد ما. على أية حال، اقتربت الصحافة التركية من "طور القبول"، بعد أن بدأت بتقليب ما حدث وفق الرؤية الرسمية الروسية.

بالمناسبة، من المهم أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة الدول التركية عبر الإنترنت، في 11 يناير، سمى ما حدث في كازاخستان بـ "العمل الإرهابي".

وفي الوقت نفسه، فإن اعتراف الأتراك بأولوية روسيا ومكانتها بالنسبة لبلدان رابطة الدول المستقلة، وعلى نطاق أوسع، في أوراسيا عموما، يعد إشارة مهمة بلا شك. على ما يبدو، بدأت السلطات التركية تدرك حقا أن الكرملين لن يسمح بالتدخل في منطقة مصالحه الوطنية. ومن الواضح، للمستقبل، أن استجابة روسيا في الوقت المناسب للأحداث الدولية يمكن أن تصبح نموذجا للعلاقات الروسية التركية: حين تفعل موسكو ما تريد، لا يبقى أمام أنقرة سوى الموافقة.

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