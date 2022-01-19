كيشيدا يغلق النافذة أمام فرص الاتفاق على جزر الكوريل

كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تجميد الحكومة الحالية مقترح رئيس وزراء اليابان السابق لحل مشكلة جزر الكوريل مع روسيا.

وجاء في المقال: قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في البرلمان، إنه سيقود البلاد إلى شكل جديد من الرأسمالية، حيث سيتم تقليص الفجوة بين القمة والقاع. وعلى الصعيد الدولي، حدد مهام حكومته على النحو التالي: تعزيز التحالف العسكري مع الولايات المتحدة وأستراليا لمواجهة الصين وتهديدات كوريا الديمقراطية. وتتعهد طوكيو بتطوير العلاقات مع روسيا في مجال الطاقة والتفاوض من أجل توقيع معاهدة سلام. ولكن بالمقارنة مع شينزو آبي، الذي كان مستعدا لحل وسط، فإن رئيس الحكومة الحالي يبدو أكثر صرامة.

وفي الصدد، قال رئيس مركز الدراسات اليابانية بمعهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاليري كيستانوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "هناك اختلافات معينة بين آبي وكيشيدا. اتفق آبي مع بوتين على أن يشكل الإعلان المشترك بين الاتحاد السوفياتي واليابان للعام 1956 أساسا لتسريع المفاوضات. وقد نص ذلك الإعلان على نقل جزيرتين إلى اليابان، إنما بعد إبرام معاهدة سلام حصرا. في العام 2018، كُتب الكثير في بلدنا وفي اليابان عن أن آبي مستعد لأن يقتصر على جزيرتين صغيرتين. وقد تعرض آبي للنقد بسبب ذلك".

و"أما كيشيدا فقال إنه سيعتمد على مقاربات آبي والاتفاقيات الأخرى بين اليابان وروسيا. ولكنه تجنب الإشارة إلى أن إعلان العام 1956 سيكون في أساس الاتفاق". بل "على العكس من ذلك، أوضح كيشيدا أن سيادة اليابان تمتد إلى جميع الجزر الأربع. ما جعل آبي المتقاعد يقول: إذا طلبت كل شيء دفعة واحدة، فيمكن أن لا تحصل على شيء".

إن التخلي العلني عن جميع الجزر الأربع يعني الموت السياسي لأي سياسي في اليابان. أراد آبي حل المشكلة تدريجيا. "قال الخبراء الروس إنها كانت نافذة للفرص. وجاء كيشيدا، فأغلق هذه النافذة". بحسب كيستانوف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب