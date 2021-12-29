إسرائيل غير مستعدة لتخفيض مستوى الاحتكاك مع البيت الأبيض

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن خلاف أمريكي إسرائيلي على الاستيطان في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وجاء في المقال: أعلنت السلطات الإسرائيلية البدء في بناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السورية المحتلة. وأوضح رئيس وزراء الدولة اليهودية، نفتالي بينيت، في بيان بهذا الشأن، أن الجانب الأمريكي لن يعارض مثل هذا التوسع.

لكن الأمريكيين، في الواقع، أظهروا ترددهم في الوضع حول الجولان. وهكذا، ففي فبراير الماضي، قال بلينكن إن بلاده يمكن أن تعود إلى مناقشة ملكية هذه الأرض، التي خسرها السوريون في حرب الأيام الستة في العام 1967. وأشار عميد الدبلوماسية الأمريكية إلى أن " الجولان، لو وضع الجانب القانوني للقضية خارج الأقواس، يعد عنصرا بالغ الأهمية لأمن إسرائيل"، مضيفا أن الإبقاء على بشار الأسد رئيسا في دمشق ومسألة وجود الميليشيات الإيرانية في جنوب الجمهورية العربية السورية لا يمكن إلا أن يهددا أمن الدولة اليهودية.

بالنظر إلى أن جنوب سوريا يشكل منذ فترة طويلة ساحة مواجهة بين إسرائيل والتشكيلات الشيعية غير النظامية، التي تقاتل إلى جانب دمشق الرسمية وتعد موالية لإيران، فمن المرجح أن يؤدي النشاط الاستيطاني إلى تفاقم العداء.

سؤال منفصل هو كيف ستؤثر هذه المبادرة في العلاقة بين بايدن وبينيت. وفقا للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، يتجاهل الرئيس الأمريكي طلب بينيت إجراء مكالمة هاتفية منذ أسابيع. وقد أراد رئيس الحكومة الإسرائيلية مناقشة موضوع استئناف المفاوضات مع إيران بشأن استعادة "الاتفاق النووي"، لكنه لم يتلق أي رد. وتقول مصادر القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن السبب هو شعور واشنطن المتزايد بالإحباط من سياسة الاستيطان التي تنتهجها الدولة اليهودية في المناطق المتنازع عليها. فعندما تجري مناقشة هذا الموضوع على مستوى أقل بين الولايات المتحدة والسلطات الإسرائيلية، يتبين أن التوتر يسودها إلى حد ما، كما تقول المنشورات الغربية.

انطلاقا من ذلك، هناك سبب لتوقع أن لا يؤدي توسيع الاستيطان في الجولان إلا إلى مزيد من التوتر بين الحليفين على أعلى مستوى.

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