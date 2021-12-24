ضد من سوف تتصادقان: أنقرة ويريفان تسعيان للصلح

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، عن محاولة الصلح بين أرمينيا وتركيا، وتعزيز أردوغان مواقع تركيا في القوقاز على حساب روسيا.

وجاء في المقال: أعلنوا في أنقرة عن إمكانية عقد اجتماع بين ممثلين الخاصين لتركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات في المستقبل القريب. هذه هي المحاولة الثانية في السنوات الخمس عشرة الماضية لإقامة علاقات بين الدولتين. وقد فشلت الأولى بسبب ضغوط من أذربيجان.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، الأستاذ المساعد في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير أفاتكوف، لـ "إزفستيا" إن تركيا تعمل الآن بنشاط على تنفيذ أيديولوجية "المحور - مركز الاستقطاب". فـ"من المهم للغاية بالنسبة لأنقرة أن تتقاطع عندها جميع مسارات الخطوط، في اتجاهات شمال- جنوب وغرب-شرق. وللقيام بذلك، تحتاج إلى تشكيل عدد كبير من الممرات وطرق التجارة والنقل التي من شأنها أن تربطها بأوروبا والشرقين، الأدنى والأوسط، وآسيا الوسطى، من أجل الاقتراب قدر الإمكان من الصين والاندماج في "الحزام والطريق" الصيني. ولهذا السبب من المهم بالنسبة لأنقرة تنويع طرق الإمداد وحركة البضائع عبر أراضي جنوب القوقاز. وفي هذا السياق، تعد أرمينيا، الدولة الفاصلة بين تركيا وأذربيجان، مهمة جدا لأنقرة. وفي حين تمكنت تركيا من زيادة نفوذها بشكل كبير في أراضي أذربيجان وجورجيا، فما زالت أرمينيا بقعة شاغرة في سياستها الخارجية".

وفيما لم تعلق موسكو بعد على التصريحات المتعلقة باجتماع محتمل للممثلين الخاصين الأتراك والأرمن، استبعدت المستشرقة لاريسا ألكسانيان أن تخدم المصالحة بين يريفان وباكو المصالح الوطنية الروسية، فقالت: "في منطقة جنوب القوقاز، تطور الوضع الجيوسياسي بحيث فقدت روسيا، لأول مرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مواقعها الاحتكارية المهيمنة، وعززت تركيا مواقعها. لكن أنقرة تحاول تحقيق المزيد بتوسيع نفوذها وإزاحة موسكو".

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