تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف وأناستاسيا زافودوفسكايا، في "فزغلياد"، حول الإعداد لفبركة هجوم كيميائي في دونباس على غرار مع جرى في سوريا بمساعدة الخوذ البيضاء.

وجاء في المقال: الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية تخطط لاستفزازات بالمواد الكيميائية في دونباس. صرح بذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

يشتكي السكان المحليون من روائح غريبة في المياه التي تأتي حصريا من الأراضي الأوكرانية.

وفي الصدد، قال رئيس مؤسسة أبحاث مشاكل الديموقراطية، عضو مجلس العموم الروسي، مكسيم غريغورييف، لـ"فزغلياد": "لا يمكن استبعاد أن تكون هناك محاولة في دونباس للقيام باستفزاز، على غرار تلك التي حدثت (أو كانت قيد الإعداد) في سوريا بمشاركة "الخوذ البيضاء" سيئة السمعة".

في يناير من العام الماضي، حاضر غريغورييف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث قدم الجانب الروسي حينها بيانات حول فبركة هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية في العام 2018.

وأشار غريغورييف إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حال حدوث استفزاز مماثل في دونباس، ستشارك أيضا، وسوف تبدأ في اتخاذ قرارات بشأن العقوبات. ذلك أن "استخدام المواد العسكرية المحظورة لا معنى له على الإطلاق من دون حرب المعلومات الهجينة التي تشنها الولايات المتحدة. تجري هذه الاستفزازات حصرا لاتهام جهة ما باستخدام أسلحة كيماوية. بطبيعة الحال، ستجري تسريبات بالتزامن مع ذلك، وستكون هناك منظمات أوكرانية حاضرة وتلاحظ ذلك "بالصدفة". وفي الوقت نفسه، سوف يكون هناك صحفيون أجانب، ويتم الترويج لذلك كله من قبل وسائل الإعلام الغربية. وسيتبع ذلك تلقائيا تصريحات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

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