قال الصحفي بويان بيلبيا، من مجلة "بيتشات" الصربية، إن المواجهة مع روسيا تجلب مشاكل للدول الغربية أكثر من الحوار معها.

وأضاف الصحفي الصربي: "عليهم إما التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو قتاله. إن سياسة التهديدات والعقوبات لا تثمر بأية نتائج على الإطلاق، بل تؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وأي أزمة أخرى في الغرب".

ووفقا له، في الوقت الراهن بدأت الدول الأجنبية تتعلم لتوها التعاون مع موسكو بشكل حكيم، والآن بدأ كل طرف في تحقيق النتائج المرجوة. وكمثال على ذلك، استشهد الصحفي بالمفاوضات الأخيرة بين الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وتابع الصحفي: "تفاخر الجانب الأمريكي بأنه تمكن من منع حملة بوتين العسكرية التي، بالمناسبة قام هذا الجانب بترويع العالم قبيل القمة، حتى يظهر لدى بايدن ما يمكن منعه".

وشدد الصحفي، على أن الرئيس الروسي قام خلال المحادثة مع بايدن بالتمسك بأهداف حقيقية وعملية.

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