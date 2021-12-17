تهديد إسرائيل إيرانَ بالحرب يستهدف روسيا والغرب

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول هدف إسرائيل من إعلان استعدادها لعملية عسكرية ضد إيران.

وجاء في المقال: جابت العالم في الأيام الأخيرة أنباء عن استعداد إسرائيل لعملية عسكرية ضد إيران. وقيل إن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمر القوات بالاستعداد للعملية وتشاور في هذا الشأن مع واشنطن.

ذكرت وكالة رويترز ذلك، السبت 11 ديسمبر، محيلة إلى متحدث باسم البيت الأبيض. وجرى التأكيد على استياء الإسرائيليين من سلبية الولايات المتحدة، وأنهم يريدون بأنفسهم حل قضية البرنامج النووي الإيراني، الذي يهدد وجود الدولة.

وفي الصدد، قال المستشار السابق لبنيامين نتنياهو بيني بريسكين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لا جدوى من التفلسف كثيرا هنا. لو احتاجت إسرائيل الآن إلى عملية عسكرية، لكانت نفذتها ولم نكن لنعرف عنها قبل إنجازها. نفذت إسرائيل مثل هذه العمليات ضد المفاعلات النووية مرتين: في سوريا والعراق. الآن، تحاول قيادة البلاد سلوك طرق دبلوماسية، على الرغم من إعطاء الجيش إشارة للاستعداد لأي سيناريو".

وأعرب بريسكين، عن رأي مفاده أن الضجيج حول النزاع المحتمل موجه بشكل أساسي إلى شركاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة وروسيا والصين، ليشعروا بقلق أكبر حيال مشكلة البرنامج النووي الإيراني.

وقال: "إن مثل هذا الخطاب موجه إليهم على وجه التحديد. وسائل الضغط هذه، لا تعمل مع إيران، كما ليس لمثلها أن تجدي مع كوريا الشمالية. لكن خلق ضجيج إعلامي ليس مسألة عرضية بأي حال من الأحوال، بل يهدف إلى الحصول على المزيد من الولايات المتحدة والوسطاء والمفاوضين".

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