خبير أمريكي: "غزو أوكرانيا لدونباس سيؤدي إلى سيناريو 2008 الجورجي"

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع خبير أمريكي في العلاقات الدولية حول فرص نزع فتيل الحرب في دونباس وتحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وجاء في اللقاء مع أستاذ العلاقات الدولية في كلية هاميلتون (الولايات المتحدة الأمريكية)، آلان كفروني: كان على رأس جدول أعمال المحادثات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في السادس من ديسمبر قضية توسع الناتو إلى الشرق، بما في ذلك على حساب أوكرانيا. عشية ذلك روجت واشنطن وحلفاؤها بنشاط لإعداد موسكو المزعوم "لغزو" الأراضي الأوكرانية. ولكن، بعد الاجتماع، أجل الزعيم الأمريكي، أولاً، المكالمة المقررة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ثم قال إنه "لم يفكر أبدا" في إرسال قوات لدعم كييف.

وفي تحليله، للرسالة التي وجهتها نتائج القمة الروسية الأمريكية إلى السلطات الأوكرانية، قال كفروني:

التوتر لن يهدأ قريبا. ومع ذلك، استبعد بايدن صراحة استخدام القوة العسكرية لدعم أوكرانيا، ومن شبه المؤكد أنه كرر هذا الموقف في محادثته مع الرئيس زيلينسكي بعد القمة. ومن شبه المؤكد أن الغزو العسكري الأوكراني الخطير لدونباس سيؤدي إلى سيناريو لا يختلف عن السيناريو الجورجي في العام 2008.

كيف كان الموقف في الولايات المتحدة من المحادثة بين بوتين وبايدن؟

العقبة الرئيسية أمام خفض التصعيد في أوكرانيا، وبشكل أعم في العلاقات الأمريكية الروسية، هي الصراع الداخلي داخل مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، والذي وصفته مؤخرا مجلة فورين بوليسي ذات النفوذ بأنه "معركة سياسية بالسكاكين".

إن إيماءات بايدن التصالحية في قمة يونيو في جنيف، والتي تضمنت عقوبات جديدة متواضعة نسبيا واتفاقا على السيل الشمالي-2، عكست بوضوح رغبته في استقرار المسرح الأوروبي في سياق التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين. أثارت هذه التنازلات، إلى جانب قرار بايدن سحب القوات من أفغانستان، معارضة كبيرة بين القوى المتشددة في وزارة الخارجية والاستخبارات والبنتاغون، التي كانت تُجري مناورات عسكرية استفزازية على نحو متزايد، تتجاوز الناتو لتشمل جورجيا وأوكرانيا، الأمر الذي أثار قلقا متزايدا في البيت الأبيض. من المرجح أن تؤدي القمة الافتراضية إلى تفاقم هذه الانقسامات الداخلية، التي سوف يحدد حلها قدرة إدارة بايدن على تحقيق قدر أكبر من "الاستقرار والقدرة على التنبؤ" في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا.

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