تحت العنوان أعلاه، كتبت أناستاسيا زافودوفسكايا، في "فزغلياد" حول فرص انفراج الوضع في دونباس بعد بلوغه درجة كارثية من الخطورة.

وجاء في المقال: تحدث الرئيس الأمريكي جوي بايدن عن اجتماع بين الناتو وروسيا لمناقشة مخاوف موسكو بشأن أعمال الحلف. وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناتو إلى بدء مفاوضات لإعطاء موسكو "ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل". يأمل بايدن في أن تتمكن الولايات المتحدة بحلول اليوم الجمعة من الإعلان عن اجتماع رفيع المستوى مع أربعة على الأقل من كبار حلفائها في الناتو وروسيا لمناقشة مخاوف موسكو من توسع الناتو. من التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية، يتبين أن ممثلي إدارة البيت الأبيض "سيضغطون على أوكرانيا للتنازل رسمياً عن درجة ما من الحكم الذاتي لشرق البلاد".

وفي الصدد، قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف: "هذا بيان مهم يشهد على إمكانية اتباع الولايات المتحدة وشركائها نهجا جديدا للتفاعل مع روسيا. سيبدأ صراع داخل اتحاد الغرب، وسوف نرى كيف سينتهي الأمر". وقد يسفر الاجتماع عن مقترحات للنقاش في قمة الناتو العام المقبل. "هناك أمل في أن يكون هذا التنسيق الوسيط قادرا على تحقيق نتائج من الصعب تخريبها".

ووفقا لكورتونوف، فإن واشنطن مهتمة بتهدئة الصراع على الحدود الروسية الأوكرانية، وهي ترسل لكييف "إشارة واضحة" مفادها أن "الولايات المتحدة وجميع المشاركين في صيغة النورماندي يؤيدون الحل السلمي لمشكلة دونباس". وقال: "في حال حاولت القيادة الأوكرانية العودة إلى حل عسكري لمشكلة دونباس، فلن تتمكن كييف من الاعتماد على دعم جدي من واشنطن"، أما "إذا قررت كييف بصورة نهائية أن لا حل عسكريا لمشكلة دونباس، فقد يؤدي ذلك إلى البحث عن خيارات بديلة تقتضي الدخول في حوار سياسي".

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