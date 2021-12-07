توقعات الباحثين السياسيين من اجتماع بوتين وبايدن باتت معروفة: "الولايات المتحدة ستنحني"

تحت العنوان أعلاه، كتبت فريزة باتسازوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول صعوبة تذليل التناقضات بين الولايات المتحدة وروسيا فما هي الأولويات.

وجاء في المقال: لن يتم بث القمة الإلكترونية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، المقررة اليوم الثلاثاء. أعلن ذلك ممثل الكرملين دميتري بيسكوف. ووفقا له، سيتم عرض اللقطات الأولى فقط من اللقاء، وأما المحادثات بين الزعيمين فستجري خلف أبواب مغلقة.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": لا جدوى من تنظيم اجتماع لا ينتهي إلا بمناوشة لفظية وتدهور إضافي في العلاقات الروسية الأمريكية. لذلك، هناك تفهّم من كلا الجانبين لضرورة أن تحمل المحادثات طابعا إيجابيا وأن تشكل استمرارية منطقية لقمة بوتين وبايدن التي جرت في السادس عشر من يونيو".

ستكون أوكرانيا في قلب المفاوضات.

"هناك فهم لدى موسكو وواشنطن أن المسألة الأوكرانية في حاجة إلى حل. وفي الوقت نفسه، من المهم للغاية أن الولايات المتحدة لجأت إلى ألمانيا لوضع خطة لردع روسيا في أوكرانيا. يتشكل انطباع بأن أمريكا بدأت تلقي بعبء ضمان الأمن الأوروبي على حلفائها في الاتحاد الأوروبي، بينما تركز هي نفسها جهودها على العلاقات الأمريكية الصينية".

و"هناك بعض النقاط التي يمكن لروسيا متابعتها في مسار المباحثات. فمن المهم جدا بالنسبة لموسكو أن تمنح واشنطن الضوء الأخضر للسيل الشمالي-2".

و"هناك مسألة مهمة للغاية تتعلق بتطبيع أنشطة البعثات الدبلوماسية".

و"يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن جو بايدن ليس في أفضل حالاته اليوم. ومن المستبعد أن يستمر الاجتماع أكثر من ساعتين إلى ساعتين ونصف الساعة. لذلك، فمن المستبعد أن يكون لدى الرئيسين الوقت لمناقشة عدد كبير من القضايا بشكل مثمر".

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