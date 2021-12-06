عقيد في القوات الجوية الأمريكية: يا للجيش الذي قضينا عليه!

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري إينتسوف، في "سفوبودنايا بريسا"، عن حال الجيش الأمريكي مقارنة بالروسي والصيني.

وجاء في المقال: توقّع العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية مارك غانتسينغر، والذي يشغل الآن منصب مدير برنامج المفاهيم المستقبلية والقدرات العسكرية في معهد ميتشل لأبحاث الفضاء، هزيمة الناتو في الحرب مع روسيا والصين. وشرح الأسباب، بالتالي: اختارت أمريكا الاستراتيجية الخاطئة لتطوير القوات المسلحة. اعتمدت وزارة الدفاع الأمريكية على النوعية، وأهملت الكمية، وقلصت حجم الجيش، مراهنةً على التقنيات المتقدمة وحدها. فالآن، لن يكون لدى الولايات المتحدة القوة لصد هجوم من خصم مماثل، والدفاع عن البلاد واحتواء ضربة نووية.

وبحسب الخبير العسكري، أستاذ العلوم العسكرية، قسطنطين سيفكوف، فإن نظام الدفاع الجوي في روسيا أكثر فاعلية حقا من نظيره الأمريكي. ولكن، بحسبه:

القول بأن أمريكا اختارت النوعية على حساب الكمية ليس صحيحا تماما. فإلى حد كبير، روسيا هي التي تسعى وراء النوعية. لدينا عدد قليل جدا من الأسلحة، لكن إمكاناتها كبيرة.

أما بالنسبة للأسلحة الصاروخية الضاربة، فنحن ما زلنا متفوقين فيها جدا، من حيث النوعية، أما من حيث الكمية فنحن أقل شأنا بكثير. لذلك اخترنا النوعية على حساب الكمية.

إذا تحدثنا عن الصين، فكل شيء عكس ذلك تماما. مقارنة بالولايات المتحدة، تخسر الصين بالتأكيد في النوعية، لكنها تفوز كثيرا من حيث الكمية. لكنني أعتقد بأن الجودة الصينية قد تصل قريبا إلى مستوى السلاح الأمريكي.

اليوم، وفقا للأمريكيين أنفسهم، لا يعمل مجمعهم الصناعي العسكري لمصلحة الجيش الأمريكي، إنما لجيب المساهمين. وهناك فرق بين هذا الجيب وقوة الجيش الأمريكي. أرقام الميزانية فلكية، بينما إمكانيات تطوير الجيش الأمريكي مماثلة لما هي في الصين وروسيا.

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