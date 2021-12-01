أردوغان يقترح المساومة: لماذا تريد تركيا مصالحة روسيا مع أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا غروموفا، في "غازيتا رو"، حول إعلان أردوغان رغبة تركيا في لعب دور الوسيط بين كييف وموسكو.

وجاء في المقال: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تريد أن تكون وسيطا في حل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. وبحسبه، فقد ناقشت السلطات التركية هذه المسألة مرارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في كييف، أيدوا اقتراح أردوغان، فيما رد الجانب الروسي عليه بفتور.

وفي الصدد، قال ممثل شبه جزيرة القرم في لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية،سيرغي تسيكوف، إن أوكرانيا وروسيا يجب أن تتفاوضا مباشرة، كونهما "دولتين شقيقتين"، دون أي وسطاء. "لقد أثبتت تركيا مؤخرا أنها قوة إقليمية مؤثرة، وأنها تشارك في العديد من القضايا. وهذا (المقترح) يطرح لزيادة مكانة تركيا وأردوغان شخصيا".

كما أعرب عضو المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، بغدان بيزبالكو، عن ثقته أيضا في أن روسيا لا تحتاج إلى وساطة الرئيس التركي، فقال: "بالنسبة لتركيا، من الواضح والمفهوم أن هذه رغبة في تعزيز موقعها في المنطقة، وليس فقط في منطقة القرم، إنمابشكل عام، في تلك الأجزاء من الكوكب حيث تتقاطع مصالح روسيا وتركيا أو تتضارب- في سوريا وليبيا وآسيا الوسطى. في الواقع، إما أن تعرض تركيا الدخول في مساومة معها لتكسب شيئا ما لمصلحتها، أو أنها تهدد، مستعرضة أنها قادرة، على سبيل المثال، على إلحاق ضرر بالجانب الروسي في الساحة الأوكرانية-الروسية".

وأضاف بيزبالكو أن تركيا هي الآن في الواقع أحد أطراف النزاع، حيث تزود أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدمها بعد ذلك في دونباس.

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