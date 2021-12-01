تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ليزونوف، في "أوراسيا ديلي"، حول الدور التخريبي الذي تمارسه بريطانيا وتركيا في العلاقة بين أرمينيا وأذربيجان مقابل الدور الروسي البنّاء.

وجاء في المقال: عُقدت طاولة مستديرة حول نتائج المحادثات الثلاثية الروسية- الأذربيجانية- الأرمينية في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة التابع لـ مؤسسة روسيا اليوم الإعلامية، في سوتشي، في التاسع والعشرين من نوفمبر.

وبحسب مدير المعهد الدولي لأحدث الدول، الباحث السياسي الروسي أليكسي مارتينوف، فقد اتخذ "شركاء روسيا الغربيون" إجراءات جادة للغاية من الخارج لعرقلة مفاوضات سوتشي.

وقال ما رتينوف: "مع ذلك، عقد الاجتماع، وهذا في حد ذاته إنجاز. استمرت المحادثات أكثر من ثلاث ساعات خلف أبواب مغلقة، ولكن تشكل لدينا اقتناع راسخ من خلال ما عرضوه لنا: لم يكن لزعيمي أرمينيا وأذربيجان أن يجلسا على طاولة واحدة لولاجهود موسكو.

واستناداً إلى الحالة المزاجية الرائعة التي تحلى بها الرئيس بوتين عند تلخيص النتائج، يمكن القول إن الكرملين حقق هدفه.

فبفضل روسيا، نجت آرتساخ اليوم، على الرغم من الخطط البريطانية التركية لتصفيتها عبر ابتلاع أذربيجان لجمهورية ناغورني قره باغ.

إلى ذلك، فإن مشكلة الحدود قائمة منذ الحقبة السوفيتية، فلم تكن هناك حدود واضحة. وهذا يعني أن هذه المشكلة تحتاج اليوم إلى الحل حصريا في إطار اتفاقيات ثنائية.

والآن، الشيء الأهم، هو التالي: لو كان من الممكن جعل "صيغة سوتشي" رئيسية، من دون تدخل القوى الأخرى، لكان الصراع قد استنفد نفسه منذ زمن طويل، ولم تكن حرب الـ 44 يوما لتحدث.

لكن وكالتي المخابرات البريطانية والتركية تفكران بشكل مختلف".

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