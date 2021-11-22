تحت العنوان أعلاه، استعرض فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، دراسةً بريطانية لميزان القوة العسكرية مع روسيا تحسبا لمواجهة محتملة بين الدولتين.

وجاء في المقال: قارن الخبراء البريطانيون جيشهم بالجيش الروسي. كانت الاستنتاجات مخيبة للآمال بالنسبة للندن.

ثمة ظرفان دفعا المحللين البريطانيين، خبراء بوابة Global Firepower و Daily Expressللقيام بالإحصاءات، هما: الصراع العسكري المحتمل بين روسيا وأوكرانيا؛ والأحداث على الحدود البولندية البيلاروسية، حيث يتوقعون مشاركة القوات الروسية.

ما هي الاستنتاجات التي توصل إليها الخبراء البريطانيون من خلال مقارنة جيشهم بالجيش الروسي؟ يتفوق الطيران العسكري الروسي بـ 5.6 مرات عن سلاح الجو الملكي. ففي الترسانة الروسية 4163 طائرة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية. بينما لدى المملكة المتحدة 733 طائرة فقط.

لدى روسيا، وفقا للمقارنين البريطانيين، 12950 دبابة (في الواقع، هناك حوالي خمسة آلاف دبابة في الخدمة، والباقي في المخازن، ولا يمكن إرسالها إلى المعركة على الفور) و27 ألف مركبة مصفحة (ربما لم تقتصر حساباتهم على بي إم بي، وناقلات الجند المدرعة، بل شملت المركبات المدرعة الأخرى). البريطانيون لديهم 227 دبابة و 5000 عربة مدرعة.

وفي الصدد، قال مدير معهد البحوث السياسية، سيرغي ماركوف: " لم تتخل بريطانيا أبدا عن سياستها العدوانية تجاه روسيا. بل تعد لندن مركزا لتشكيل الموقف السلبي تجاه موسكو. ويجب أن نكون أكثر صرامة في التعامل مع مثل هذه المحاولات للضغط على بلادنا. من وجهة نظر القوة العسكرية البحتة، لا يوجد سبب للقلق، فليس لدينا حدود مشتركة، والتفوق في البحار الآن إلى جانب روسيا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب