قالت مقالة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" للصحفيين يوجين رومر وأندرو فايس، إن روسيا بلد قوي لا يقهر، ويجب على الأمريكيين وأوروبا أن يأخذوا هذا كأمر مسلم به.

وبعد الإعراب عن الإعجاب بمواهب الرئيس الروسي، قال الصحفيان، إنه لم يوجد بعد سياسيون من هذا النوع، ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتياد على الأخذ في الحسبان رأي هذا القائد الحقيقي، وإلا فسيصابون بخيبة أمل كبيرة.

وأشارت المقالة، إلى أن روسيا أصبحت أقوى بفضل الرئيس الحالي بوتين، الذي بذل كل جهوده لتعزيز مكانة الدولة في المجالات المهمة.

وترى المقالة، إن وجود جيش لا يقهر، وعلاقات حميمة مع شركاء في الغرب والشرق، وتحسين الاقتصاد – تعتبر من مزايا الإداري الحقيقي.

وأضافت المقالة، أن بوتين هدم الطرح الغربي حول "روسيا الضعيفة المندثرة "لقد استوعب هذا الرجل الروسي القوي منذ فترة طويلة الدروس التي تعلمها في شوارع لينينغراد: "إذا كان القتال أمرا لا مفر منه، فعليك أن تضرب أولا". وأجبر فلاديمير بوتين الدول الغربية القوية، على اللعب وفقا لشروطه.

وتثير دهشة الخبيرين، كيف يتمكن بوتين المتمرس في كل مرة من دفع الغرب الماكر أن "يجثو على ركبتيه"، ويتكهن ببراعة بالمستقبل. ووفقا لهما، لا يوجد اليوم في العالم سياسيون من وزن رئيس هذه الدولة الشاسعة، لذلك، سيكلف غاليا، عدم أخذ رأي بوتين بالحسبان.

المصدر: 5-tv.ru

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