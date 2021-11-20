ساتانوفسكي: الأتراك يرون الروس خانعين وساذجين

كتب روستيسلاف زوبكوف، في "فزغلياد"، حول ما سماه رئيس مركز "الشرق الأوسط" سذاجةً تتعامل بها جهات روسية فاعلة مع مشاريع تركيا التوسعية.

وجاء في المقال: قام زعيم القوميين الأتراك دولت بهجلي بإهداء "خريطة العالم التركي" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب بهجلي، فإن "العالم التركي" يشمل: جزءا من مناطق جنوب روسيا، وشرق سيبيريا والبلقان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، ومنطقة شينجيانغ الاويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين، وهي جزء من أراضي الصين، ومنغوليا وإيران. كما نُشرت صورة على الإنترنت تظهر أردوغان وبهجلي وهما يحملان هذه الخريطة معا.

وفي تعليق رئيس "معهد الشرق الأوسط"، يفغيني ساتانوفسكي على صورة أردوغان مع الخريطة، قال: "يستطيع أردوغان أن يسمح لنفسه بأن يكون متعجرفا. وهو يعرف هذه الخريطة. وبشكل عام، هذه الخريطة موجودة بالفعل في الكتب المدرسية التركية منذ عدة سنوات. يعلّمون الأطفال- طلاب الصف التاسع، على حد ما أذكر- أن العالم التركي ينتهي عند شواطئ المحيط المتجمد الشمالي"..

ووفقا لساتانوفسكي، فإن روسيا لا ترد على مثل هذه التصرفات الغريبة بأي شكل من الأشكال، بل "تلعب وتتلاعب" فقط. وقال: "نحن نوظف الآن في تركيا مبالغ غير عقلانية. يعرضون علينا دفع تكاليف تقسيم روسيا الغد وتحويل الاتحاد السوفيتي السابق إلى ميناء عثماني مستقبلي على نفقتنا الخاصة. في الواقع، نحن نقوم بذلك بالفعل".

"من وجهة نظر الأتراك، نحن خانعون، وساذجون بشكل مدهش... لأن كل أولئك الذين ينفذون هذه المشاريع للتفاعل مع تركيا يكسبون هنا والآن. هذا هو الواقع الحالي. وأردوغان يدرك ذلك".

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