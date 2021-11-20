10 أيام، أم 10 ساعات؟ كم سيستغرق إجبار أوكرانيا على السلام

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول قدرة أسطول البحر الأسود الروسي وحده على تحييد الجيش الأوكراني في غضون ساعات.

وجاء في المقال: في حال هجوم أوكرانيا على روسيا، سيقوم أسطول البحر الأسود الروسي بتحييد تام لقوات العدو في فترة تتراوح بين 50 دقيقة و10 ساعات، حسبما نقلت قناة "غلافميديا" على Telegram عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب المصدر الرفيع، فإن الزمن اللازم لذلك يتوقف على تسليح الجيوش الحديثة ومنظوماتها. وفي الوقت نفسه، وفقا لممثل الوزارة، فإن احتمال حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة ودول الناتو في حال هجوم أوكرانيا يبقى ضئيلا.

وقال إن أسطول البحر الأسود الروسي سيدخل في القتال فقط في حال هجوم أوكرانيا على شبه جزيرة القرم أو الأراضي الروسية الأخرى. في الوقت نفسه، لم يتم النظر في خيار أن تكون روسيا أول من يهاجم.

ويرى مستشار رئيس الرابطة الروسية لدراسات البلطيق، فسيفولود شيموف، في تصريح ممثل وزارة الدفاع الروسية رسالة لأوكرانيا، ولـ "شركائها الغربيين"، وحتى لتركيا، التي تزود الأوكرانيين بالطائرات المسيرة.

ومع الأخذ في اعتبار التصعيد الجاري على خط التماس في دونباس، فلا تبدو مثل هذه التصريحات مفاجئة.

ويرون في وزارة الدفاع الروسية أن المواجهة مع الدولة النووية (أمريكا) لن تحدث هنا في عموم الأحوال. هل الأمر كذلك؟

لم يقاتل الغرب من أجل جورجيا في حينه. أعتقد بأن الحال سيكون كذلك مع أوكرانيا. الجميع بغنى عن مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. مسألة أخرى أنهم سيستخدمون أساليب تأثير "هجينة" ضد روسيا- ضغوط دبلوماسية، وعقوبات اقتصادية، وحرب معلومات. يجب أن نكون مستعدين لها.

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