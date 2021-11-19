شي وافق على مناقشة السلاح النووي مع الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عدم وضوح ما تضمره بكين من موافقتها على مناقشة أسلحتها النووية، وهل وافق شي حقا على ذلك.

وجاء في المقال: كشف مساعد الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن اتفاق بين جوزيف بايدن وشي جين بينغ، لم يسبق أن جرى الحديث عنه. فقد تبين أن الزعيمين "سينظران في كيفية بدء مناقشة مسائل الاستقرار الاستراتيجي". ويعني هذا، حسب واشنطن، التزحزح عن الموقف السابق لجمهورية الصين الشعبية، التي رفضت الانضمام إلى مفاوضات أمريكا مع روسيا، بحجة أن مخزونها من الأسلحة النووية قزم مقارنة بمخزون هاتين الدولتين. لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستجري المناقشة مع بكين. وبحسب سوليفان، لن يكون هذا على شاكلة الحوار بين موسكو وواشنطن، حيث القواعد محددة بوضوح. وسوف يسترشد المشاركون في المفاوضات بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة بنتائج "التفاعل المنتظم بين زعيمي الدولتين".

ويترتب على ما قاله سوليفان أن شي وبايدن سوف يتواصلان بشكل منتظم. وطالما يدور الحديث عن قوتين عظميين، فإن هذا لا يمكن إلا أن ينعكس على حلفائهم وشركائهم. وسيتعين على موسكو، المرتبطة ببكين بعلاقات شراكة استراتيجية، أن تستخلص الاستنتاجات المناسبة. لكن يفضل في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان شي قدم حقا تنازلاً محددا لبايدن.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بكين، وفقا للولايات المتحدة، وافقت على النظر في مسألة التفاوض حول الاستقرار الاستراتيجي. أعتقد بأن هذا لا يعني أن الصينيين مستعدون للحديث عن "سقوف" للنشر الكمي للرؤوس الحربية النووية. فعلى الأرجح، سوف يناقشون المداخل المشتركة، وأنواع الأسلحة التي قد يتم إنتاجها أو لا يتم، ونشر أسلحة معينة في آسيا، ودور الدفاع الصاروخي. وأما الحوار حول "السقوف" الكمية، كما هو الحال بين روسيا والولايات المتحدة، فإذا كان ممكنا، من حيث المبدأ، ففي المستقبل البعيد فقط".

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