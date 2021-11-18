لماذا لوكاشينكو واثق من انتصاره على الاتحاد الأوروبي

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، عن محاولة الرئيس البيلاروسي استغلال ورقة المهاجرين، ورهانه على الكسب.

وجاء في المقال: في الخامس عشر من نوفمبر، عقد الاتحاد الأوروبي قمة مخصصة للأزمة على الحدود البيلاروسية البولندية. وبالنتيجة، تم اتخاذ قرار متوقع: أولا، عدم فتح الحدود؛ وثانيا، تطبيق الحزمة التالية (الخامسة عمليا) من العقوبات ضد بيلاروس.

لكنهم يعتقدون في مينسك أنهم تفوقوا على الاتحاد الأوروبي في 15 نوفمبر. يزعم أنصار لوكاشينكو أن رئيس بيلاروس أنجز ثلاث مهام على الأقل: المهمة الأولى هي التغلب على المقاطعة الأوروبية وبدء مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو رئيسا شرعيا لبيلاروس. فقد تلقى مكالمة أخيرا. وليس من أي شخص إنما من زعيم ألماني. وبحسب ما ورد استمرت المحادثة 50 دقيقة كاملة.

ومع ذلك، فهذا ليس بالضبط ما أراده لوكاشينكو. فقد تواصلت المستشارة بالإنابة معه، باعتباره الشخص الذي يحل المشكلة، وليس بوصفه رئيسا للدولة البيلاروسية.

المهمة الثانية، تغيير جدول الأعمال. كانت مينسك في حاجة إلى أن يدور الصراع بين مينسك وبروكسل ليس حول مصير المعارضة البيلاروسية وأحداث العام 2020، إنما حول قضية الهجرة، التي لا يمكن حلها من دون التعاون مع مينسك؛

وأخيرا، المهمة الثالثة إحداث شرخ في الاتحاد الأوروبي. يرى الخبراء البيلاروسيون في اتصال ميركل على خلفية صمت البولنديين العابس دليلا على إزاحة بولندا غير البنّاءة في القضية البيلاروسية جانبا.

ومع ذلك، ففي الواقع، لا يوجد شرخ. فالاتحاد الأوروبي، على الرغم من جميع الاختلافات والتناقضات، يدعم بولندا في صراعها مع بيلاروس. وليس فقط لأن هؤلاء الآلاف من الناس سوف يندفعون عبر بولندا إلى ألمانيا، إنما لأن رفض بروكسل وبرلين العلني دعم وارسو سيكون بمثابة ضربة خطيرة أخرى لوحدة الاتحاد الأوروبي وكينونته.

لذلك، إذا عدنا، وفقا لحسابات هامبورغ، فالـ 15 من نوفمبر يصب في مصلحة بروكسل. والآن، يتعين على مينسك أن تتجنب بطريقة ما قرارات العقوبات، لكن بحيث لا تخدم خصومها الأوروبيين.

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